российская армия потеряла 1400 солдат и 225 БпЛА за одни сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 7 января российские войска потеряли 1400 солдат и 225 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составляют 1215900 человек.
За сутки 7 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат и 225 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1215900 (+1400) человек ликвидировано
- танков ‒ 11521 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23874 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 35874 (+17)
- РСЗО ‒ 1596 (+1)
- средства ПВО ‒ 1269 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 102074 (+225)
- крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73336 (+112)
- специальная техника ‒ 4037 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.
РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский05.01.26, 19:55 • 4719 просмотров