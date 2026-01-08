$42.560.14
7 января, 23:38 • 9268 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 20891 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 27120 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 22074 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 23723 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 25458 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 34286 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 28158 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 29644 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20642 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
российская армия потеряла 1400 солдат и 225 БпЛА за одни сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

За сутки 7 января российские войска потеряли 1400 солдат и 225 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составляют 1215900 человек.

российская армия потеряла 1400 солдат и 225 БпЛА за одни сутки - Генштаб

За сутки 7 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат и 225 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1215900 (+1400) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11521 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23874 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 35874 (+17)
          • РСЗО ‒ 1596 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1269 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 102074 (+225)
                    • крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73336 (+112)
                            • специальная техника ‒ 4037 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

                              РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский05.01.26, 19:55 • 4719 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

