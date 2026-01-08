російська армія втратила 1400 солдатів та 225 БпЛА за одну добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 7 січня російські війська втратили 1400 солдатів та 225 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно становлять 1215900 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1215900 (+1400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11521 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23874 (+9)
- артилерійських систем ‒ 35874 (+17)
- РСЗВ ‒ 1596 (+1)
- засоби ППО ‒ 1269 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 102074 (+225)
- крилаті ракети ‒ 4137 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73336 (+112)
- спеціальна техніка ‒ 4037 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.
