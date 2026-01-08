$42.560.14
23:38 • 7266 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 19066 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 25548 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 20780 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 22644 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 24911 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 33272 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27837 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29179 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20478 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
російська армія втратила 1400 солдатів та 225 БпЛА за одну добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 186 перегляди

За добу 7 січня російські війська втратили 1400 солдатів та 225 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно становлять 1215900 осіб.

російська армія втратила 1400 солдатів та 225 БпЛА за одну добу - Генштаб

За добу 7 січня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів та 225 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1215900 (+1400) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11521 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23874 (+9)
        • артилерійських систем ‒ 35874 (+17)
          • РСЗВ ‒ 1596 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1269 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 102074 (+225)
                    • крилаті ракети ‒ 4137 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73336 (+112)
                            • спеціальна техніка ‒ 4037 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

                              Вадим Хлюдзинський

