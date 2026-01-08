Северная часть Покровска под нашим контролем, останавливаем противника в Мирнограде - Сырский

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 7530 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 12715 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 17172 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 22107 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 16501 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 14237 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12070 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17283 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13383 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50576 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
95%
726мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 35318 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 33710 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 18602 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир13:29 • 9764 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 10133 просмотра
публикации
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 7542 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 10194 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 22112 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 68275 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 72909 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Кривой Рог
Китай
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 35388 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 38885 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 63235 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 82372 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 123799 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
ЧатГПТ

Северная часть Покровска под нашим контролем, останавливаем противника в Мирнограде - Сырский

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что северная часть Покровска под контролем, а врага останавливают в Мирнограде. На Покровском направлении ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Северная часть Покровска под нашим контролем, останавливаем противника в Мирнограде - Сырский

Оперативная обстановка на покровском направлении остается самой сложной – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений, однако северная часть Покровска под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.

Покровское направление. Здесь оперативная обстановка остается самой сложной – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений. Работаю в воинских частях, выполняющих боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации

- говорится в сообщении.

"Противник пытается увеличивать давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности через инфильтрационные действия и постоянные штурмы", - добавил он.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", - заявил он.

Сырский отметил, что по результатам докладов на местах уточнены задачи командирам армейских корпусов и бригад, определен комплекс конкретных шагов для повышения устойчивости обороны, обеспечения бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, непосредственно влияющих на поставки боеприпасов и подкрепления для наших воинов.

"Задача: поддерживать боевые способности и беречь жизни украинских защитников – самое ценное, что у нас есть", - подчеркнул Сырский

По его словам, бои на покровском направлении "отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако наши воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность. Искренне благодарю солдат, сержантов и офицеров – именно благодаря вам противник несет огромные потери, благодаря вам стоят украинские Покровск и Мирноград".

Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях08.01.26, 16:47 • 1718 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский