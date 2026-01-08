Северная часть Покровска под нашим контролем, останавливаем противника в Мирнограде - Сырский

Оперативная обстановка на покровском направлении остается самой сложной – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений, однако северная часть Покровска под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.

Покровское направление. Здесь оперативная обстановка остается самой сложной – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений. Работаю в воинских частях, выполняющих боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации - говорится в сообщении.

"Противник пытается увеличивать давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности через инфильтрационные действия и постоянные штурмы", - добавил он.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", - заявил он.

Сырский отметил, что по результатам докладов на местах уточнены задачи командирам армейских корпусов и бригад, определен комплекс конкретных шагов для повышения устойчивости обороны, обеспечения бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, непосредственно влияющих на поставки боеприпасов и подкрепления для наших воинов.

"Задача: поддерживать боевые способности и беречь жизни украинских защитников – самое ценное, что у нас есть", - подчеркнул Сырский

По его словам, бои на покровском направлении "отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако наши воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность. Искренне благодарю солдат, сержантов и офицеров – именно благодаря вам противник несет огромные потери, благодаря вам стоят украинские Покровск и Мирноград".

Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях