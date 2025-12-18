На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои: враг активен в Гришино - ДШВ

На севере и на юге Покровска продолжаются стрелковые бои. Об этом в эфире телемарафона заявил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Сергей Окишев, передает УНН.

Он отметил, что львиную долю логистических мероприятий обеспечивают тяжелые бомберы. Речь идет о квадрокоптерах, гексокоптерах, наземных роботизированных комплексах – ими доставляется еда, вода, боекомплекты и другие важные вещи.

Поисково-разведывательные группы Сил обороны Украины оперативно разыскивают врага и уничтожают его. 24/7 ведется аэроразведка, работают FPV-дроны, другие средства поражения

Он также добавил, что оккупанты проявляют большую активность на западных окраинах Покровска, а именно – в поселке Гришино.

Недавно они пытались прорваться с помощью багги, мототранспорта, однако Силы обороны перерезали врагу логистику, и уже FPV-дронами, другими видами вооружения просто разобрали эту колонну