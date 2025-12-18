На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои: враг активен в Гришино - ДШВ
Киев • УНН
На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои, оккупанты активны на западных окраинах, в частности в поселке Гришино. Силы обороны уничтожают врага и его логистику с помощью тяжелых бомбардировщиков, FPV-дронов и других средств поражения.
На севере и на юге Покровска продолжаются стрелковые бои. Об этом в эфире телемарафона заявил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Сергей Окишев, передает УНН.
Подробности
Он отметил, что львиную долю логистических мероприятий обеспечивают тяжелые бомберы. Речь идет о квадрокоптерах, гексокоптерах, наземных роботизированных комплексах – ими доставляется еда, вода, боекомплекты и другие важные вещи.
Поисково-разведывательные группы Сил обороны Украины оперативно разыскивают врага и уничтожают его. 24/7 ведется аэроразведка, работают FPV-дроны, другие средства поражения
Он также добавил, что оккупанты проявляют большую активность на западных окраинах Покровска, а именно – в поселке Гришино.
Недавно они пытались прорваться с помощью багги, мототранспорта, однако Силы обороны перерезали врагу логистику, и уже FPV-дронами, другими видами вооружения просто разобрали эту колонну
Напомним
