$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 1366 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 3646 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12774 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18971 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8874 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14609 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15821 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14805 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22509 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30804 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои: враг активен в Гришино - ДШВ

Киев • УНН

 • 816 просмотра

На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои, оккупанты активны на западных окраинах, в частности в поселке Гришино. Силы обороны уничтожают врага и его логистику с помощью тяжелых бомбардировщиков, FPV-дронов и других средств поражения.

На севере и юге Покровска продолжаются стрелковые бои: враг активен в Гришино - ДШВ

На севере и на юге Покровска продолжаются стрелковые бои. Об этом в эфире телемарафона заявил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Сергей Окишев, передает УНН.

Подробности

Он отметил, что львиную долю логистических мероприятий обеспечивают тяжелые бомберы. Речь идет о квадрокоптерах, гексокоптерах, наземных роботизированных комплексах – ими доставляется еда, вода, боекомплекты и другие важные вещи.

Поисково-разведывательные группы Сил обороны Украины оперативно разыскивают врага и уничтожают его. 24/7 ведется аэроразведка, работают FPV-дроны, другие средства поражения

- заявил Окишев.

Он также добавил, что оккупанты проявляют большую активность на западных окраинах Покровска, а именно – в поселке Гришино.

Недавно они пытались прорваться с помощью багги, мототранспорта, однако Силы обороны перерезали врагу логистику, и уже FPV-дронами, другими видами вооружения просто разобрали эту колонну

 – сказал Окишев.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ситуация возле Северска напряженная. российские оккупанты пытаются обойти город, а ВСУ блокируют продвижение и уничтожают штурмовые группы, проникшие в город.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Северск