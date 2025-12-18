На півночі та півдні Покровська тривають стрілецькі бої: ворог активний у Гришиному - ДШВ

На півночі та на півдні Покровська тривають стрілецькі бої. Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що левову частку логістичних заходів забезпечують важкі бомбери. Йдеться про квадрокоптери, гексокоптери, наземні роботизовані комплекси - ними доставляється їжа, вода, боєкомплекти та інші важливі речі.

Пошуково-розвідувальні групи Сил оборони України оперативно розшукують ворога та знищують його. 24/7 ведеться аеророзвідка, працюють FPV-дрони, інші засоби ураження - заявив Окішев.

Він також додав, що окупанти проявляють велику активність на західних околицях Покровська, а саме - у селищі Гришине.

Нещодавно вони намагалися прорватися за допомогою баггі, мототранспорту, проте Сили оборони перерізали ворогу логістику, і вже FPV-дронами, іншими видами озброєння просто розібрали цю колону – сказав Окішев.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ситуація біля Сіверська є напруженою. російські окупанти намагаються обійти місто, а ЗСУ блокують просування та знищують штурмові групи, що проникли в місто.