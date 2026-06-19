В Генштабе подтвердили поражение железнодорожных мостов в Крыму
Киев • УНН
18-19 июня подразделения Сил обороны нанесли удары по железнодорожным мостам у Раздольного и Владиславовки в Крыму. Объекты использовались врагом для военных перевозок.
В Генеральном штабе подтвердили поражение железнодорожных мостов в оккупированном Крыму, передает УНН.
18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российского агрессора. В частности, поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях АР Крым
Как сообщили в Генштабе, указанные объекты использовались врагом для обеспечения военных перевозок и снабжения российской оккупационной армии.
Также, по данным Генштаба, поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка Луганской области и склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе на Донетчине.
Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки на Запорожье, а также Малиевки на Днепропетровщине.
Напомним
Как сообщал "Крымский ветер", во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 июня был атакован железнодорожный мост на ветке Джанкой – Керчь возле села Раздольное в Советском районе. После удара на объекте возник масштабный пожар.
По данным канала, также под удар попал расположенный рядом автомобильный "горбатый" мост. Информация о степени его повреждения уточняется.
Кроме того, "Крымский ветер" сообщает о пожаре на участке железной дороги вблизи станции Владиславовка в Кировском районе Крыма.
В ночь против 19 июня во временно оккупированном Крыму, Мелитополе и Мариуполе раздавались взрывы на фоне вероятной атаки беспилотников.