151 бой на фронте, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях: карта от Генштаба

151 бой произошел за сутки на фронте, горячее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 25 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиабомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 6393 дронов-камикадзе и совершили 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасильевка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Зализничное, Терноватое, Воздвижевка, Луговское, Варваровка, Цветковое, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковлевка Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, совершил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.

На Славянском направлении, в районах Сиверска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлениях Гришино и Нового Шахового.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник один раз пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки