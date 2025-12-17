Силы обороны сдерживают 125 атак оккупантов, применено более 3100 дронов и 82 авиабомбы

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 582 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 9720 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 18336 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 34516 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 24543 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22602 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21604 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18611 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28121 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 14402 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 13700 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 11414 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 13058 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 14507 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 14639 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 13180 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 11486 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 34517 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 36703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 1160 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 3538 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 13783 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 22036 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56794 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

Силы обороны сдерживают 125 атак оккупантов, применено более 3100 дронов и 82 авиабомбы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

По состоянию на вечер 17 декабря Силы обороны сдерживают массированный натиск оккупантов, за сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Враг задействовал более 3100 дронов-камикадзе и 82 управляемые авиабомбы для ударов по позициям ВСУ.

Силы обороны сдерживают 125 атак оккупантов, применено более 3100 дронов и 82 авиабомбы

По состоянию на вечер 17 декабря Силы обороны сдерживают массированный натиск оккупантов. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Враг действует агрессивно, задействовав более 3100 дронов-камикадзе и 82 управляемые авиабомбы для ударов по позициям ВСУ. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские воины отбили 37 атак. Здесь противник понес значительные потери: обезврежено 78 оккупантов, танк и три артсистемы. Не менее напряженно на Константиновском направлении – 16 штурмов, и на Лиманском, где защитники остановили 11 попыток прорыва.

Ситуация на других участках

Оккупанты активизировались на Гуляйпольском (10 атак) и Александровском (9 атак) направлениях. На Славянском отбито 4 штурма в районах Северска и Серебрянки. В то же время на Краматорском и Приднепровском направлениях вражеская активность была нулевой. Всего за сутки ВСУ поразили 12 укрытий личного состава и склад боеприпасов захватчиков.

Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов17.12.25, 10:46 • 21118 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Северск