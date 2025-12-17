Силы обороны сдерживают 125 атак оккупантов, применено более 3100 дронов и 82 авиабомбы

По состоянию на вечер 17 декабря Силы обороны сдерживают массированный натиск оккупантов. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Враг действует агрессивно, задействовав более 3100 дронов-камикадзе и 82 управляемые авиабомбы для ударов по позициям ВСУ. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские воины отбили 37 атак. Здесь противник понес значительные потери: обезврежено 78 оккупантов, танк и три артсистемы. Не менее напряженно на Константиновском направлении – 16 штурмов, и на Лиманском, где защитники остановили 11 попыток прорыва.

Ситуация на других участках

Оккупанты активизировались на Гуляйпольском (10 атак) и Александровском (9 атак) направлениях. На Славянском отбито 4 штурма в районах Северска и Серебрянки. В то же время на Краматорском и Приднепровском направлениях вражеская активность была нулевой. Всего за сутки ВСУ поразили 12 укрытий личного состава и склад боеприпасов захватчиков.

