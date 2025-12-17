Сили оборони стримують 125 атак окупантів, застосовано понад 3100 дронів та 82 авіабомби

Станом на вечір 17 грудня Сили оборони стримують масований натиск окупантів. За добу зафіксовано 125 бойових зіткнень. Ворог діє агресивно, залучивши понад 3100 дронів-камікадзе та 82 керовані авіабомби для ударів по позиціях ЗСУ. Про це повідомив Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські воїни відбили 37 атак. Тут противник зазнав значних втрат: знешкоджено 78 окупантів, танк та три артсистеми. Не менш напружено на Костянтинівському напрямку – 16 штурмів, та на Лиманському, де захисники зупинили 11 спроб прориву.

Ситуація на інших ділянках

Окупанти активізувалися на Гуляйпільському (10 атак) та Олександрівському (9 атак) напрямках. На Слов’янському відбито 4 штурми в районах Сіверська та Серебрянки. Водночас на Краматорському та Придніпровському напрямках ворожа активність була нульовою. Загалом за добу ЗСУ уразили 12 укриттів особового складу та склад боєприпасів загарбників.

