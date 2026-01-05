россияне снова пытались переправиться через Северский Донец

$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 17943 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 32554 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 60089 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 73964 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 56531 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 62479 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62436 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65310 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57736 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
09:07 • 17903 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 279040 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
россияне снова пытались переправиться через Северский Донец

Киев • УНН

 • 20 просмотра

российские войска продолжают попытки продвижения через реку Северский Донец, применяя тактику малых групп и пытаясь обойти позиции ВСУ. Враг стремится контролировать прибрежную часть Северского Донца для развертывания артиллерии и БПЛА.

россияне снова пытались переправиться через Северский Донец

В полосе ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады общая обстановка остается напряженной. российские войска продолжают попытки продвижения, в частности через реку Северский Донец, однако без успеха. Об этом сообщает 81 аэромобильная Слобожанская бригада, передает УНН.

Детали

Противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закотное. Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории

- говорится в сообщении.

Помимо переправ, по предварительной информации, россияне пытаются подтягивать артиллерию и разворачивать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

Основная цель врага - взять под контроль прибрежную часть Северского Донца – населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закотное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение. Подразделениям 81 бригады удается заблаговременно выявлять врага и наносить мгновенное поражение как по живой силе противника, так и по статическим целям

- отмечается в сообщении.

Напомним

В результате ночного обстрела Киевской области погиб мирный житель 1951 года рождения в Фастовском районе. Город Славутич остался без электроснабжения, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Алла Киосак

