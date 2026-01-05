россияне снова пытались переправиться через Северский Донец

В полосе ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады общая обстановка остается напряженной. российские войска продолжают попытки продвижения, в частности через реку Северский Донец, однако без успеха. Об этом сообщает 81 аэромобильная Слобожанская бригада, передает УНН.

Противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закотное. Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории