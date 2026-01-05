россияне снова пытались переправиться через Северский Донец
российские войска продолжают попытки продвижения через реку Северский Донец, применяя тактику малых групп и пытаясь обойти позиции ВСУ. Враг стремится контролировать прибрежную часть Северского Донца для развертывания артиллерии и БПЛА.
В полосе ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады общая обстановка остается напряженной. российские войска продолжают попытки продвижения, в частности через реку Северский Донец, однако без успеха. Об этом сообщает 81 аэромобильная Слобожанская бригада, передает УНН.
Противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закотное. Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории
Помимо переправ, по предварительной информации, россияне пытаются подтягивать артиллерию и разворачивать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в Серебрянском лесничестве.
Основная цель врага - взять под контроль прибрежную часть Северского Донца – населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закотное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение. Подразделениям 81 бригады удается заблаговременно выявлять врага и наносить мгновенное поражение как по живой силе противника, так и по статическим целям
