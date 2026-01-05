$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 18135 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 32642 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 60177 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 74035 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 56568 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 62499 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62440 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65314 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57737 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
росіяни знову намагалися переправитися через Сіверський Донець

Київ • УНН

 • 20 перегляди

російські війська продовжують спроби просування через річку Сіверський Донець, застосовуючи тактику малих груп та намагаючись обійти позиції ЗСУ. Ворог прагне контролювати прибережну частину Сіверського Дінця для розгортання артилерії та БПЛА.

росіяни знову намагалися переправитися через Сіверський Донець

У смузі відповідальності 81-ї окремої аеромобільної бригади загальна обстановка залишається напруженою. російські війська продовжують спроби просування, зокрема через річку Сіверський Донець, однак без успіху. Про це повідомляє 81 аеромобільна Слобожанська бригада, передає УНН.

Деталі

Противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне. Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль – в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території

- йдеться у дописі.

Окрім переправ, за попередньою інформацією,  росіяни намагаються підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці Дронівки та в Серебрянському лісництві.

Основна мета ворога - взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення. Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях

- наголошується в дописі.

Нагадаємо

Внаслідок нічного обстрілу Київської області загинув мирний житель 1951 року народження у Фастівському районі. Місто Славутич залишилося без електропостачання, об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.

Алла Кіосак

