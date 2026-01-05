росіяни знову намагалися переправитися через Сіверський Донець

У смузі відповідальності 81-ї окремої аеромобільної бригади загальна обстановка залишається напруженою. російські війська продовжують спроби просування, зокрема через річку Сіверський Донець, однак без успіху. Про це повідомляє 81 аеромобільна Слобожанська бригада, передає УНН.

Противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне. Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль – в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території

Окрім переправ, за попередньою інформацією, росіяни намагаються підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці Дронівки та в Серебрянському лісництві.

Основна мета ворога - взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення. Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях