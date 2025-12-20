Количество боев на фронте сегодня существенно возросло: на Покровском направлении отбили уже 50 вражеских атак
Киев • УНН
На фронте до 16 часов зафиксировано 128 боевых столкновений, что вдвое больше, чем накануне. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где отбито 50 вражеских атак.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 128
Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Нововасильевка, Казачье, Искрисковщина Сумской области; Клюсы, Мхи, Бучки, Гремяч, Хреновка, Янжуловка Черниговской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григоровки.
На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровий Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 50 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиа, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое и Злагода.
На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Щербаков. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Преображенка.
На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.
