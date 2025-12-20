$42.340.00
14:15 • 2920 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 12502 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 16052 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 17237 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 18049 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 16708 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 23637 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 38399 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27407 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32942 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Количество боев на фронте сегодня существенно возросло: на Покровском направлении отбили уже 50 вражеских атак

Киев • УНН

 • 296 просмотра

На фронте до 16 часов зафиксировано 128 боевых столкновений, что вдвое больше, чем накануне. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где отбито 50 вражеских атак.

Количество боев на фронте сегодня существенно возросло: на Покровском направлении отбили уже 50 вражеских атак

На фронте сегодня до 16 часов произошло уже 128 боев, что более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным временем накануне, при этом самым горячим остается Покровское направление, где сегодня отбили уже 50 вражеских атак, сообщили в сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 128

- сообщили в Генштабе.

Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Нововасильевка, Казачье, Искрисковщина Сумской области; Клюсы, Мхи, Бучки, Гремяч, Хреновка, Янжуловка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григоровки.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровий Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 50 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиа, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Щербаков. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Преображенка.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море20.12.25, 09:13 • 16708 просмотров

Юлия Шрамко

