Количество боев на фронте сегодня существенно возросло: на Покровском направлении отбили уже 50 вражеских атак

На фронте сегодня до 16 часов произошло уже 128 боев, что более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным временем накануне, при этом самым горячим остается Покровское направление, где сегодня отбили уже 50 вражеских атак, сообщили в сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 128 - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Нововасильевка, Казачье, Искрисковщина Сумской области; Клюсы, Мхи, Бучки, Гремяч, Хреновка, Янжуловка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григоровки.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровий Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 50 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиа, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Щербаков. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Преображенка.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

