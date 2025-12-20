$42.340.00
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Кількість боїв на фронті сьогодні суттєво зросла: на Покровському напрямку відбили вже 50 ворожих атак

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На фронті до 16 години зафіксовано 128 бойових зіткнень, що вдвічі більше, ніж напередодні. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де відбито 50 ворожих атак.

Кількість боїв на фронті сьогодні суттєво зросла: на Покровському напрямку відбили вже 50 ворожих атак

На фронті сьогодні до 16 години сталося вже 128 боїв, що більш ніж подвоєння проти аналогічного часу напередодні, при цьому найгарячішим залишається Покровський напрямок, де сьогодні відбили вже 50 ворожих атак, повідомили у зведенні у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 128

- повідомили в Генштабі.

Як зазначається, сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Волфине, Рижівка, Кучерівка, Нововасилівка, Козаче, Іскрисківщина Сумської області; Клюси, Мхи, Бучки, Грем’яч, Хрінівка, Янжулівка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник сім разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська та Виїмки, чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 50 атак.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 11 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Щербаків. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Преображенка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі20.12.25, 09:13 • 16459 переглядiв

Юлія Шрамко

