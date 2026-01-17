россияне пытаются форсировать Северский Донец на Славянском направлении - ДШВ

россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках на прибрежной к Дроновке и Платоновке территории на Славянском направлении, ситуация в районе Дроновки ежедневно обостряется, попытки врага продвигаться удается сдерживать, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в субботу, пишет УНН.

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется. Для захвата этого населенного пункта россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве - говорится в сообщении.

Одновременно, как отмечается, "противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ".

Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках на прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаэмбр - указали десантники.

И подчеркнули: "Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться".

Недавно десантники 81 оаэмбр, как указано, захватили в плен россиянина, который "рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закотному и Кривой Луке". "В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки", - сообщили десантники.

