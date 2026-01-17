$43.180.08
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 14744 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 26462 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 26614 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35743 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 25536 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40322 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34462 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28867 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26576 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россияне пытаются форсировать Северский Донец на Славянском направлении - ДШВ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках возле Дроновки и Платоновки. Ситуация в районе Дроновки ежедневно обостряется, но ВСУ сдерживают врага.

россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках на прибрежной к Дроновке и Платоновке территории на Славянском направлении, ситуация в районе Дроновки ежедневно обостряется, попытки врага продвигаться удается сдерживать, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в субботу, пишет УНН.

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется. Для захвата этого населенного пункта россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве

- говорится в сообщении.

Одновременно, как отмечается, "противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ".

Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках на прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаэмбр

- указали десантники.

И подчеркнули: "Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться".

Недавно десантники 81 оаэмбр, как указано, захватили в плен россиянина, который "рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закотному и Кривой Луке". "В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки", - сообщили десантники.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Славянск
Вооруженные силы Украины
Северск