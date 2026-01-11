На севере Покровска остановили попытку штурма россиян - 7-й корпус ДШВ

На севере Покровска враг пытался совершить штурм, Силы обороны остановили скрытное продвижение более 20 россиян, сообщили в воскресенье в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсетях, показав на видео отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника, пишет УНН.

В северной части Покровска противник предпринял попытку штурма позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ. Во время атаки более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытного выдвижения и передвижения. Но Сичеславские десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор врагу - говорится в сообщении.

Как указано, благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение по противнику. "После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях", - указано в сообщении.

В результате доразведки Сичеславские десантники ликвидировали противника.

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января