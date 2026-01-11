На севере Покровска остановили попытку штурма россиян - 7-й корпус ДШВ

$42.990.00
06:05 • 7768 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 15947 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 27056 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 46737 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 35201 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 30423 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 34752 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 57779 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39958 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39379 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X10 января, 22:47 • 4242 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр10 января, 23:59 • 14646 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США11 января, 01:06 • 13745 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА11 января, 01:12 • 13858 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 4882 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 42156 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 90532 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 116773 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 87397 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 108043 просмотра
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Венесуэла
Китай
Иран
Великобритания
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 13640 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 16580 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 72387 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 73670 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 94225 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136
YouTube

На севере Покровска остановили попытку штурма россиян - 7-й корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 610 просмотра

На севере Покровска Силы обороны остановили попытку штурма более 20 российских пехотинцев. Десантники 25-й бригады обнаружили и ликвидировали врага.

На севере Покровска остановили попытку штурма россиян - 7-й корпус ДШВ

На севере Покровска враг пытался совершить штурм, Силы обороны остановили скрытное продвижение более 20 россиян, сообщили в воскресенье в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсетях, показав на видео отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника, пишет УНН.

В северной части Покровска противник предпринял попытку штурма позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ. Во время атаки более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытного выдвижения и передвижения. Но Сичеславские десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор врагу

- говорится в сообщении.

Как указано, благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение по противнику. "После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях", - указано в сообщении.

В результате доразведки Сичеславские десантники ликвидировали противника.

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января11.01.26, 08:12 • 1692 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Вооруженные силы Украины