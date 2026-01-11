На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ
Київ • УНН
На півночі Покровська Сили оборони зупинили спробу штурму понад 20 російських піхотинців. Десантники 25-ї бригади виявили та ліквідували ворога.
На півночі Покровська ворог намагався здійснити штурм, Сили оборони зупинили скритне просування понад 20 росіян, повідомили у неділю у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у соцмережах, показавши на відео відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи противника, пише УНН.
У північній частині Покровська противник здійснив спробу штурму позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ. Під час атаки понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для скритного висування та пересування. Але Січеславські десантники своєчасно виявили та дали жорстку відсіч ворогу
Як вказано, завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. "Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях", - вказано у повідомленні.
У результаті дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника.
Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня11.01.26, 08:12 • 1570 переглядiв