На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ

На півночі Покровська ворог намагався здійснити штурм, Сили оборони зупинили скритне просування понад 20 росіян, повідомили у неділю у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у соцмережах, показавши на відео відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи противника, пише УНН.

У північній частині Покровська противник здійснив спробу штурму позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ. Під час атаки понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для скритного висування та пересування. Але Січеславські десантники своєчасно виявили та дали жорстку відсіч ворогу - ідеться у повідомленні.

Як вказано, завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. "Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях", - вказано у повідомленні.

У результаті дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника.

