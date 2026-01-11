На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ

$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 15263 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 26475 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 46043 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 34717 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 30236 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 34596 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 57637 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39907 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39331 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Ілон Маск назвав уряд Великої Британії "фашистським" через загрозу блокування X10 січня, 22:47 • 3834 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 14191 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06 • 12906 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12 • 13365 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 3834 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 41750 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 90098 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 116364 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 87040 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 107698 перегляди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Білий дім
Китай
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 13471 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 16421 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 72233 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 73528 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 94098 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
YouTube

На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 306 перегляди

На півночі Покровська Сили оборони зупинили спробу штурму понад 20 російських піхотинців. Десантники 25-ї бригади виявили та ліквідували ворога.

На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ

На півночі Покровська ворог намагався здійснити штурм, Сили оборони зупинили скритне просування понад 20 росіян, повідомили у неділю у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у соцмережах, показавши на відео відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи противника, пише УНН.

У північній частині Покровська противник здійснив спробу штурму позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ. Під час атаки понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для скритного висування та пересування. Але Січеславські десантники своєчасно виявили та дали жорстку відсіч ворогу

- ідеться у повідомленні.

Як вказано, завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. "Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях", - вказано у повідомленні.

У результаті дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника.

Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня11.01.26, 08:12 • 1570 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Збройні сили України