росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець на Слов'янському напрямку - ДШВ
Київ • УНН
Росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах біля Дронівки та Платонівки. Ситуація в районі Дронівки щоденно загострюється, але ЗСУ стримують ворога.
росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території на Словʼянському напрямку, ситуація в районі Дронівки щоденно загострюється, спроби ворога просуватись вдається стримувати, повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у суботу, пише УНН.
Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється. Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві
Одночасно, як зазначається, "противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ".
Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр
І наголосили: "Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись".
Нещодавно десантники 81 оаембр, як вказано, захопили у полон росіянина, який "розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки". "У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лимана та Миколаївки", - повідомили десантники.
На півночі Покровська зупинили спробу штурму росіян - 7-й корпус ДШВ11.01.26, 09:56 • 5241 перегляд