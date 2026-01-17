росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець на Слов'янському напрямку - ДШВ

росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території на Словʼянському напрямку, ситуація в районі Дронівки щоденно загострюється, спроби ворога просуватись вдається стримувати, повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у суботу, пише УНН.

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється. Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві - ідеться у повідомленні.

Одночасно, як зазначається, "противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ".

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр - вказали десантники.

І наголосили: "Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись".

Нещодавно десантники 81 оаембр, як вказано, захопили у полон росіянина, який "розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки". "У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лимана та Миколаївки", - повідомили десантники.

