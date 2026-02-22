$43.270.00
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 10051 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 14972 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 30812 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 41377 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 36201 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 58862 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 60067 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40789 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37920 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Войска рф атаковали три района Донетчины - есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 8 просмотра

22 февраля россияне обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненые, разрушены дома.

Войска рф атаковали три района Донетчины - есть погибшие и раненые
Фото: t.me/VadymFilashkin

В воскресенье, 22 февраля, россияне атаковали три района Донецкой области - Покровский, Краматорский и Бахмутский. В результате атаки есть погибшие и раненые, также разрушены дома, сообщает УНН со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Подробности

За сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 197 человек, в том числе 20 детей.

В Краснополье Криворожской общины поврежден дом. В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждены 3 дома, еще 1 - в Торецком. В Николаевке Краматорского района был ранен человек, повреждено админздание, уничтожен автомобиль; в Ореховатке погиб человек. В Славянске разрушен частный дом. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено кафе и дом. В Константиновке погиб человек, поврежден дом. В Платоновке Северской общины поврежден дом

- сообщил Филашкин.

Напомним

Ночью 22 февраля российские войска атаковали Украину, используя стратегические бомбардировщики и сотни беспилотников. Основной удар был направлен на Киев, ракеты двигались через несколько областей.

Евгений Устименко

