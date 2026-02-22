Войска рф атаковали три района Донетчины - есть погибшие и раненые
Киев • УНН
22 февраля россияне обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненые, разрушены дома.
В воскресенье, 22 февраля, россияне атаковали три района Донецкой области - Покровский, Краматорский и Бахмутский. В результате атаки есть погибшие и раненые, также разрушены дома, сообщает УНН со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Подробности
За сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 197 человек, в том числе 20 детей.
В Краснополье Криворожской общины поврежден дом. В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждены 3 дома, еще 1 - в Торецком. В Николаевке Краматорского района был ранен человек, повреждено админздание, уничтожен автомобиль; в Ореховатке погиб человек. В Славянске разрушен частный дом. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено кафе и дом. В Константиновке погиб человек, поврежден дом. В Платоновке Северской общины поврежден дом
Напомним
Ночью 22 февраля российские войска атаковали Украину, используя стратегические бомбардировщики и сотни беспилотников. Основной удар был направлен на Киев, ракеты двигались через несколько областей.