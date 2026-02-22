$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 10344 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 15236 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 31069 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 41573 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 36287 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 58950 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 60151 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40819 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37946 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Війська рф атакували три райони Донеччини - є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 70 перегляди

22 лютого росіяни обстріляли Покровський, Краматорський і Бахмутський райони Донецької області. Внаслідок атак є загиблі та поранені, зруйновано будинки.

Війська рф атакували три райони Донеччини - є загиблі та поранені
Фото: t.me/VadymFilashkin

У неділю, 22 лютого, росіяни атакували три райони Донецької області - Покровський, Краматорський і Бахмутський. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, також зруйновані будинки, повідомляє УНН з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Деталі

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 197 людей, у тому числі 20 дітей.

У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 1 - у Торецькому. У Миколаївці Краматорського району було поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, знищено автомобіль; в Оріхуватці загинула людина. У Слов'янську зруйновано приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено кав'ярню і будинок. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок

- повідомив Філашкін.

Нагадаємо

Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
