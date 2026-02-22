Війська рф атакували три райони Донеччини - є загиблі та поранені
Київ • УНН
22 лютого росіяни обстріляли Покровський, Краматорський і Бахмутський райони Донецької області. Внаслідок атак є загиблі та поранені, зруйновано будинки.
У неділю, 22 лютого, росіяни атакували три райони Донецької області - Покровський, Краматорський і Бахмутський. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, також зруйновані будинки, повідомляє УНН з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Деталі
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 197 людей, у тому числі 20 дітей.
У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 1 - у Торецькому. У Миколаївці Краматорського району було поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, знищено автомобіль; в Оріхуватці загинула людина. У Слов'янську зруйновано приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено кав'ярню і будинок. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок
