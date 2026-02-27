$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 14827 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 18650 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 28541 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 46041 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42299 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37559 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32217 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52181 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22907 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 57 атак врага, больше всего боев на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С начала суток зафиксировано 57 атак агрессора, больше всего боев произошло на Гуляйпольском направлении. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

На фронте произошло 57 атак врага, больше всего боев на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 57. Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Малушино, Бачевск, Толстодубово, Искрисковщина, Диброва, Кучеровка, Ястребщина, Кислая Дубина, Барановка, Волфино, Рогизно, Безсаловка, Бунячино. Также враг обстрелял Хреновку, что на Черниговщине.

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 11 из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Сейчас попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз шел в атаку в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Плещеевки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки и Попового Яра.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и других логистических объектов врага на оккупированных территориях27.02.26, 12:14 • 3062 просмотра

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Злагоды и Тернового. Районы Гавриловки, Великомихайловки и Левадного подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского. Враг нанес авиаудары в районах Барвиновки, Копаней, Любицкого, Луговского и Гуляйпольского. Пять боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Блакитное, Преображенка, Камышеваха и Веселянка.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

россияне бросили 20 тыс. военных на штурм Степногорска, чтобы достичь Запорожья - СМИ27.02.26, 15:19 • 1876 просмотров

