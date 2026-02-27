На фронте произошло 57 атак врага, больше всего боев на Гуляйпольском направлении - Генштаб
С начала суток зафиксировано 57 атак агрессора, больше всего боев произошло на Гуляйпольском направлении. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 57. Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Малушино, Бачевск, Толстодубово, Искрисковщина, Диброва, Кучеровка, Ястребщина, Кислая Дубина, Барановка, Волфино, Рогизно, Безсаловка, Бунячино. Также враг обстрелял Хреновку, что на Черниговщине.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 11 из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Сейчас попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник один раз шел в атаку в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и Дробышево.
На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Плещеевки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки и Попового Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Злагоды и Тернового. Районы Гавриловки, Великомихайловки и Левадного подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского. Враг нанес авиаудары в районах Барвиновки, Копаней, Любицкого, Луговского и Гуляйпольского. Пять боестолкновений продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Блакитное, Преображенка, Камышеваха и Веселянка.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
