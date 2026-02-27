На фронті відбулось 57 атак ворога, найбільше боїв на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

$43.210.03
51.020.06
ukenru
14:14 • 2152 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 14875 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 18696 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 28572 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 46068 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42312 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37564 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32219 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52184 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22907 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
73%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 18962 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 14152 перегляди
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 6004 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 5122 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10039 перегляди
Публікації
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 1162 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 2674 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10132 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 14874 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 18695 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Словаччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 21751 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 18971 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 49701 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59291 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 61518 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
The Times

На фронті відбулось 57 атак ворога, найбільше боїв на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Від початку доби зафіксовано 57 атак агресора, найбільше боїв відбулося на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

На фронті відбулось 57 атак ворога, найбільше боїв на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 57. Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Малушине, Бачівськ, Товстодубове, Іскрисківщина, Діброва, Кучерівка, Яструбщина, Кисла Дубина, Баранівка, Волфине, Рогізне, Безсалівка, Бунячине. Також ворог обстріляв Хрінівку, що на Чернігівщині

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 11 з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов в атаку у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лимана та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Плещіївки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки та Попового Яру.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях27.02.26, 12:14 • 3062 перегляди

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне. Одне боєзіткнення іще триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Злагоди та Тернового. Райони Гаврилівки, Великомихайлівки та Левадного зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського. Ворог завдав авіаударів у районах Барвінівки, Копаней, Любицького, Лугівського та Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів у районах населених пунктів Блакитне, Преображенка, Комишуваха та Веселянка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

росіяни кинули 20 тис. військових на штурм Степногірська, щоб дістатися Запоріжжя - ЗМІ27.02.26, 15:19 • 1882 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Сіверськ
Україна
Костянтинівка