98 боев на фронте, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

$42.170.18
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 37384 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 57076 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 46287 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 44272 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 153965 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 153017 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 53120 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 44682 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37866 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30529 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
93%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года1 января, 21:41 • 7568 просмотра
россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина1 января, 22:32 • 9206 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 15670 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 4756 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва01:26 • 6962 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 25769 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 43432 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 153967 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 86817 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 112245 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Парубий
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Эстония
Таллинн
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 27159 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 35849 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 36543 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 86817 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 35622 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Золото
Фильм

98 боев на фронте, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 51 авиационный удар, применил 151 управляемую авиабомбу. Силы обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления противника.

98 боев на фронте, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

98 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 2 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6237 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное Харьковской области; Зализничное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новодяное, Мирное, Колодези, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороне, Вербовое, Вишневое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

российская армия понесла значительные потери в первый день года: 910 солдат и 590 БпЛА02.01.26, 07:29 • 1768 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Северск