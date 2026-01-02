98 боев на фронте, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 51 авиационный удар, применил 151 управляемую авиабомбу. Силы обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления противника.
98 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 2 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6237 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное Харьковской области; Зализничное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новодяное, Мирное, Колодези, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.
На Славянском направлении Силы обороны остановили две наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.
На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороне, Вербовое, Вишневое и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.
На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
