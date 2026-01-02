$42.350.03
1 января, 13:04 • 36897 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 56174 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 45748 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 43755 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 152348 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 151066 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 52806 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 44468 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37742 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30440 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
российская армия понесла значительные потери в первый день года: 910 солдат и 590 БпЛА

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

За сутки 1 января российские войска потеряли 910 солдат и 590 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составляют 1209880 человек

российская армия понесла значительные потери в первый день года: 910 солдат и 590 БпЛА

За сутки 1 января российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 590 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1209880 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11494 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23851 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 35720 (+42)
          • РСЗО ‒ 1589 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1267 (+1)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 99043 (+590)
                    • крылатые ракеты ‒ 4137 (+1)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72587 (+169)
                            • специальная техника ‒ 4035 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

                              путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 10924 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Новый год
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина