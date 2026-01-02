російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 36469 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 55260 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 45194 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 43225 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 150754 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 149088 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 52517 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 44263 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37618 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30352 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США1 січня, 20:39 • 6270 перегляди
Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року1 січня, 21:41 • 5638 перегляди
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна1 січня, 22:32 • 7458 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 14737 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи01:26 • 5086 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 24823 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 42548 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 150754 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 85779 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 111481 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 26733 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 35409 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 36122 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 85780 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 35253 перегляди
російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА

Київ • УНН

 • 964 перегляди

За добу 1 січня російські війська втратили 910 солдатів та 590 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять 1209880 осіб

російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА

За добу 1 січня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 590 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1209880 (+910) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11494 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23851 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 35720 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1589 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1267 (+1)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 99043 (+590)
                    • крилаті ракети ‒ 4137 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72587 (+169)
                            • спеціальна техніка ‒ 4035 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

                              путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 10924 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Новий рік
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна