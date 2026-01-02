російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА
Київ • УНН
За добу 1 січня російські війська втратили 910 солдатів та 590 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять 1209880 осіб
За добу 1 січня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 590 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1209880 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11494 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23851 (+2)
- артилерійських систем ‒ 35720 (+42)
- РСЗВ ‒ 1589 (+2)
- засоби ППО ‒ 1267 (+1)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 99043 (+590)
- крилаті ракети ‒ 4137 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72587 (+169)
- спеціальна техніка ‒ 4035 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.
