Генштаб ВСУ: с начала суток произошло 130 боевых столкновений

С начала среды, 24 декабря, произошло 130 боевых столкновений. Больше всего враг совершил 28 атак на Покровском направлении, сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3274 дрона-камикадзе и совершил 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил две атаки на позиции украинских защитников, нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, совершил 124 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Украинские подразделения отбили девять атак, еще одно боевое столкновение сейчас продолжается.

Пять атак отбили украинские защитники на Купянском направлении - в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Шандриголово и в сторону Лимана. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбивали четыре попытки оккупантов продвинуться в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлении Гришино. Сейчас идет один бой.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 56 оккупантов и ранили 21; уничтожили пункт управления, артиллерийскую систему, 36 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, наземный роботизированный комплекс, два средства радиоэлектронной борьбы и два мотоцикла; значительно повредили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и единицу специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и пять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 19 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе, еще одно боестолкновение на данный момент незавершено. Авиаударам противника подверглись Зализничное, Терноватое, Воздвижевка и Луговское.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоданиловка и Запорожье.

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

Напомним

По состоянию на 16:00 24 декабря 2025 года на фронте с начала суток зафиксировано 52 боевых столкновения. Российские войска совершали атаки на ряде направлений, наносили артиллерийские обстрелы и авиаудары по приграничным и прифронтовым районам.