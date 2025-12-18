Количество боев на фронте за сутки сократилось, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, что вдвое меньше, чем днем ранее. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где ВСУ отразили 38 вражеских атак.
134 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что вдвое меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, где отбили 38 вражеских атак, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 18 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4855 дронов-камикадзе и совершили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодези, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.
На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного - противник пять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
