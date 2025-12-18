Количество боев на фронте за сутки сократилось, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба

$42.180.06
17 декабря, 20:01 • 16774 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 30677 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 34250 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 57105 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 35245 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27262 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24616 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22743 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19501 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29020 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Популярные новости
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 16521 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 14972 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 15591 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 18148 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 14472 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 27030 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 25425 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 22437 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 44742 просмотра
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 11836 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 11985 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 19508 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 25646 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 60215 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 204 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, что вдвое меньше, чем днем ранее. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где ВСУ отразили 38 вражеских атак.

Количество боев на фронте за сутки сократилось, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба

134 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что вдвое меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, где отбили 38 вражеских атак, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 18 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4855 дронов-камикадзе и совершили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодези, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного - противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18.12.25, 07:44 • 10516 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Украина
Запорожье