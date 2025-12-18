Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

$42.180.06
49.630.04
ukenru
17 грудня, 20:01 • 16700 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 30509 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 34138 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 56929 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 35157 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 27226 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 24595 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22736 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19496 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 29011 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували17 грудня, 22:21 • 16368 перегляди
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО02:05 • 14831 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані03:02 • 15461 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 18009 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 14351 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 26944 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 25340 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 22369 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 56930 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 44668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Джон Гілі
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Бельгія
Італія
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 11812 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 11963 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 19486 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 25627 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 60199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
БМ-21 «Град»

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, що вдвічі менше, ніж днем раніше. Найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 38 ворожих атак.

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

134 бої сталося на фронті минулої доби, що на половину менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де відбили 38 ворожих атак, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, пункт управління та два інші важливі об’єкти противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог здійснив 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

На Слов’янському напрямку у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного - противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18.12.25, 07:44 • 10490 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Сіверськ
Україна
Запоріжжя