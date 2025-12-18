Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували

У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували

У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували

У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували 17 грудня, 22:21 • 16368 перегляди

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані 03:02 • 15461 перегляди