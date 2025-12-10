российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии по ложному обвинению в убийстве

российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии. Речь идет о Валерии Еремееве, сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Так называемый "суд" российских оккупантов заявил, что украинский военнослужащий расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды".

В то же время никакой независимой экспертизы не было. Оккупанты также не допустили независимых адвокатов и не обнародовали доказательную базу, которая могла бы подтвердить обвинения.

Также в горсовете уточнили, что все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью - дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность.

Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь. Почти три месяца жители города не имели воды, еды, медикаментов и не имели возможности эвакуироваться. российские оккупанты все время обстреливали город, уничтожая не только объекты критической инфраструктуры, но и тысячи жилых домов, больницы, школы, где скрывались мирные мариупольцы. По предварительным оценкам, по меньшей мере погибло более 22 тысяч гражданских людей, среди них - дети