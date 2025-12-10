российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии по ложному обвинению в убийстве
Киев • УНН
Оккупанты приговорили Валерия Еремеева к 22 годам колонии строгого режима, обвинив его в расстреле мужчины. Приговор вынесен без независимой экспертизы, адвокатов и доказательной базы.
российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии. Речь идет о Валерии Еремееве, сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.
Подробности
Так называемый "суд" российских оккупантов заявил, что украинский военнослужащий расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды".
В то же время никакой независимой экспертизы не было. Оккупанты также не допустили независимых адвокатов и не обнародовали доказательную базу, которая могла бы подтвердить обвинения.
Валерию Еремееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
Также в горсовете уточнили, что все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью - дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность.
Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь. Почти три месяца жители города не имели воды, еды, медикаментов и не имели возможности эвакуироваться. российские оккупанты все время обстреливали город, уничтожая не только объекты критической инфраструктуры, но и тысячи жилых домов, больницы, школы, где скрывались мирные мариупольцы. По предварительным оценкам, по меньшей мере погибло более 22 тысяч гражданских людей, среди них - дети
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе российские силовики совершили масштабный рейд, задействовав более 90 человек, включая полицию санкт-петербурга. Оккупанты пытаются запугать местных жителей, чтобы они были лояльны к российским властям и не показывали свое недовольство существующим положением вещей.