11:35 • 2274 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 5356 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 13863 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 14002 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 25862 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40658 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40300 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31404 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65072 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 42917 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии по ложному обвинению в убийстве

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Оккупанты приговорили Валерия Еремеева к 22 годам колонии строгого режима, обвинив его в расстреле мужчины. Приговор вынесен без независимой экспертизы, адвокатов и доказательной базы.

российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии по ложному обвинению в убийстве
Фото: городской совет Мариуполя

российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии. Речь идет о Валерии Еремееве, сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Подробности

Так называемый "суд" российских оккупантов заявил, что украинский военнослужащий расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды".

В то же время никакой независимой экспертизы не было. Оккупанты также не допустили независимых адвокатов и не обнародовали доказательную базу, которая могла бы подтвердить обвинения.

Валерию Еремееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

- заявили в городском совете.

Также в горсовете уточнили, что все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью - дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность.

Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь. Почти три месяца жители города не имели воды, еды, медикаментов и не имели возможности эвакуироваться. российские оккупанты все время обстреливали город, уничтожая не только объекты критической инфраструктуры, но и тысячи жилых домов, больницы, школы, где скрывались мирные мариупольцы. По предварительным оценкам, по меньшей мере погибло более 22 тысяч гражданских людей, среди них - дети

- говорится в заявлении.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе российские силовики совершили масштабный рейд, задействовав более 90 человек, включая полицию санкт-петербурга. Оккупанты пытаются запугать местных жителей, чтобы они были лояльны к российским властям и не показывали свое недовольство существующим положением вещей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине