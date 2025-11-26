Залякують населення під приводом пошуку мігрантів: російські силовики провели масштабний рейд у Маріуполі - міська рада
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі російські силовики здійснили масштабний рейд, залучивши понад 90 осіб, включно з поліцією санкт-петербурга. Вони перевіряли двори, парки та будинки, складаючи протоколи за порушення режиму перебування іноземцями.
Деталі
У рейді взяли участь співробітники так званого "мвс днр", а також зведений загін поліції з санкт-петербурга. Усього було задіяно понад 90 силовиків: вони перевіряли двори, парки, багатоквартирні будинки, патрулювали вулиці у вечірній та нічний час.
Як повідомили у міській раді Маріуполя, за підсумками рейду було складено протоколи "за порушення режиму перебування іноземними громадянами, а також за інші адміністративні правопорушення". Окупаційна "влада" оголосила, що подібні рейди триватимуть і в інших районах міста.
Таким чином, окупанти намагаються залякати місцевих жителів, щоб вони були лояльними до російської влади та не показували своє невдоволення існуючим станом речей
