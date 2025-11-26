Залякують населення під приводом пошуку мігрантів: російські силовики провели масштабний рейд у Маріуполі - міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі російські силовики здійснили масштабний рейд. Його мета полягала "у посиленні контролю та пошуку мігрантів, які порушують правила перебування у рф", повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.

У рейді взяли участь співробітники так званого "мвс днр", а також зведений загін поліції з санкт-петербурга. Усього було задіяно понад 90 силовиків: вони перевіряли двори, парки, багатоквартирні будинки, патрулювали вулиці у вечірній та нічний час.

Як повідомили у міській раді Маріуполя, за підсумками рейду було складено протоколи "за порушення режиму перебування іноземними громадянами, а також за інші адміністративні правопорушення". Окупаційна "влада" оголосила, що подібні рейди триватимуть і в інших районах міста.

Таким чином, окупанти намагаються залякати місцевих жителів, щоб вони були лояльними до російської влади та не показували своє невдоволення існуючим станом речей