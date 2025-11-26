Запугивают население под предлогом поиска мигрантов: российские силовики провели масштабный рейд в Мариуполе - городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе российские силовики провели масштабный рейд. Его цель заключалась "в усилении контроля и поиске мигрантов, нарушающих правила пребывания в рф", сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

В рейде приняли участие сотрудники так называемого "мвд днр", а также сводный отряд полиции из санкт-петербурга. Всего было задействовано более 90 силовиков: они проверяли дворы, парки, многоквартирные дома, патрулировали улицы в вечернее и ночное время.

Как сообщили в городском совете Мариуполя, по итогам рейда были составлены протоколы "за нарушение режима пребывания иностранными гражданами, а также за другие административные правонарушения". Оккупационные "власти" объявили, что подобные рейды будут продолжаться и в других районах города.

Таким образом, оккупанты пытаются запугать местных жителей, чтобы они были лояльны к российской власти и не показывали свое недовольство существующим положением вещей