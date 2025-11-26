Запугивают население под предлогом поиска мигрантов: российские силовики провели масштабный рейд в Мариуполе - городской совет

$42.400.03
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 3442 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 11156 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 14717 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 13105 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 19412 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 34098 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 29615 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
26 ноября, 08:27 • 18481 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31246 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб10:28
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Запугивают население под предлогом поиска мигрантов: российские силовики провели масштабный рейд в Мариуполе - городской совет

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе российские силовики совершили масштабный рейд, задействовав более 90 человек, включая полицию санкт-петербурга. Они проверяли дворы, парки и дома, составляя протоколы за нарушение режима пребывания иностранцами.

Запугивают население под предлогом поиска мигрантов: российские силовики провели масштабный рейд в Мариуполе - городской совет
Фото: t.me/mariupolrada

Во временно оккупированном Мариуполе российские силовики провели масштабный рейд. Его цель заключалась "в усилении контроля и поиске мигрантов, нарушающих правила пребывания в рф", сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Детали

В рейде приняли участие сотрудники так называемого "мвд днр", а также сводный отряд полиции из санкт-петербурга. Всего было задействовано более 90 силовиков: они проверяли дворы, парки, многоквартирные дома, патрулировали улицы в вечернее и ночное время.

Как сообщили в городском совете Мариуполя, по итогам рейда были составлены протоколы "за нарушение режима пребывания иностранными гражданами, а также за другие административные правонарушения". Оккупационные "власти" объявили, что подобные рейды будут продолжаться и в других районах города.

Таким образом, оккупанты пытаются запугать местных жителей, чтобы они были лояльны к российской власти и не показывали свое недовольство существующим положением вещей

- говорится в сообщении.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщил, что россия организовала вывоз школьников из Шахтерска на Донбассе в сахалинскую область под видом "университетской смены". На самом деле это является частью колониальной программы, направленной на ассимиляцию украинских детей.

Евгений Устименко

