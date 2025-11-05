В Україні збільшили щомісячні виплати для родин загиблих громадян з особливими заслугами

ukenru
12:20 • 832 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5874 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11145 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 14026 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16535 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15630 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32296 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31816 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53916 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41219 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 15982 перегляди
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 8872 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 15760 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11964 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8534 перегляди
Публікації
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 5234 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8716 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 59534 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 55205 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 53648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Нью-Йорк
Сінгапур
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 12029 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 29995 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 43745 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 46413 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 41540 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фільм

В Україні збільшили щомісячні виплати для родин загиблих громадян з особливими заслугами

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною. Розмір виплати зростає з однієї до півтори мінімальної зарплати і набуває чинності з 1 січня 2026 року.

В Україні збільшили щомісячні виплати для родин загиблих громадян з особливими заслугами

Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячну грошову допомогу членам сімей загиблих або померлих громадян, що мали особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір виплати зростає з однієї до півтори мінімальної зарплати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Розмір виплати збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць)

- йдеться у дописі. 

А також додали, що у разі, "якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, кошти діляться між нимиу рівних частинах". Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року. Від цієї дати родини загиблих громадян з особливими заслугами зможуть отримувати новий підвищений розмір виплат.

Нагадаємо

СПО об'єднань профспілок оприлюднив проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень. Допомога призначена для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, ВПО та одиноких пенсіонерів на зимовий період 2025/26 року. 

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
благодійність
Верховна Рада України
Україна