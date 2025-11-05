В Україні збільшили щомісячні виплати для родин загиблих громадян з особливими заслугами
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про підвищення щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною. Розмір виплати зростає з однієї до півтори мінімальної зарплати і набуває чинності з 1 січня 2026 року.
Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячну грошову допомогу членам сімей загиблих або померлих громадян, що мали особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір виплати зростає з однієї до півтори мінімальної зарплати.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.
Деталі
Розмір виплати збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць)
А також додали, що у разі, "якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, кошти діляться між нимиу рівних частинах". Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року. Від цієї дати родини загиблих громадян з особливими заслугами зможуть отримувати новий підвищений розмір виплат.
Нагадаємо
СПО об'єднань профспілок оприлюднив проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень. Допомога призначена для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, ВПО та одиноких пенсіонерів на зимовий період 2025/26 року.