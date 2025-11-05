В Украине увеличили ежемесячные выплаты для семей погибших граждан с особыми заслугами

ukenru
11:19 • 3996 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 10431 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 13393 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 16008 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 15355 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 31988 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 31702 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53873 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 41180 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38826 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 23624 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 15455 просмотра
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 7794 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 15213 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 11171 просмотра
публикации
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 4034 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 7108 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 59036 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 54716 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 53174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Петер Сийярто
Роберт Паттинсон
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 11215 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 29719 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 43476 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 46157 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 41289 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

В Украине увеличили ежемесячные выплаты для семей погибших граждан с особыми заслугами

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Верховная Рада приняла закон о повышении ежемесячной денежной помощи членам семей погибших граждан с особыми заслугами перед Родиной. Размер выплаты возрастает с одной до полутора минимальных зарплат и вступает в силу с 1 января 2026 года.

В Украине увеличили ежемесячные выплаты для семей погибших граждан с особыми заслугами

Верховная Рада приняла закон, который повышает ежемесячную денежную помощь членам семей погибших или умерших граждан, имевших особые заслуги перед Родиной. Размер выплаты возрастает с одной до полутора минимальных зарплат.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Подробности

Размер выплаты увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц)

- говорится в сообщении. 

А также добавили, что в случае, "если выплату получают два или более члена семьи, средства делятся между ними в равных частях". Документ вступает в силу с 1 января 2026 года. С этой даты семьи погибших граждан с особыми заслугами смогут получать новый повышенный размер выплат.

Напомним

СПО объединений профсоюзов обнародовал проект правительственного постановления о единовременной денежной помощи "Теплая зима" в размере 6500 гривен. Помощь предназначена для детей под опекой, детей с инвалидностью, ВПЛ и одиноких пенсионеров на зимний период 2025/26 года. 

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
благотворительность
Верховная Рада
Украина