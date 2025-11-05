В Украине увеличили ежемесячные выплаты для семей погибших граждан с особыми заслугами

Верховная Рада приняла закон, который повышает ежемесячную денежную помощь членам семей погибших или умерших граждан, имевших особые заслуги перед Родиной. Размер выплаты возрастает с одной до полутора минимальных зарплат.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Размер выплаты увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц) - говорится в сообщении.

А также добавили, что в случае, "если выплату получают два или более члена семьи, средства делятся между ними в равных частях". Документ вступает в силу с 1 января 2026 года. С этой даты семьи погибших граждан с особыми заслугами смогут получать новый повышенный размер выплат.

