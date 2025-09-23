Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем

В Україні за 30 років відбулося зменшення населення на 20%. Це дуже стрімке скорочення. В коментарі журналісту УНН заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповів, як можна вплинути на ситуацію із народжуваністю та, що чекає на країну після завершення повномасштабної війни.

Під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити" Гладун розповів, що максимальна чисельність населення України була у 1993 році - 52,2 млн. На початок повномасштабного вторгнення рф у 2022 році чисельність населення оцінювалась у 42 млн.

Якщо порівняти 1993 рік з 2022 роком, то різниця в 10 млн. Це дуже стрімке скорочення чисельності населення, тобто за 30 років відбулось зменшення на 20%. Зміна статево-вікової структури – це загальносвітові тренди. Зараз регресивний, коли переважає чисельність населення старших вікових груп - розповів Гладун під час форуму.

Він зазначив, що в Україні з 1991 року смертність перевищує народжуваність.

Стрімке підвищення смертності в нас ще було у 2021 році через COVID-19. Тоді COVID-19 за причинами смерті посів друге місце, після серцево-судинних захворювань - сказав Гладун.

Сучасна демографічна ситуація в Україні

У лютому 2025 року директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова повідомляла, що чисельність населення України на підконтрольній уряду території наразі становить близько 31,5 мільйона осіб, що означає, що демографічні втрати через війну сягають близько 10 мільйонів осіб. Це практично чверть від загальної чисельності населення країни до початку агресії росії у 2014 році.

Також під час форуму заступник директора Інституту демографії зазначив, що Україна програє провідним європейським країнам 8-10 років по тривалості життя.

Ще однією особливістю за його словами, є шалений розрив між тривалістю життя чоловіків та жінок - 10 років.

У нас висока смертність чоловіків, особливо працездатного віку. В провідних європейських країнах 2-3 роки, а в деяких вже менше - додав Гладун.

Причини демографічної кризи в Україні: війна, міграція

Гладун зазначив, що через війну в Україні складна демографічна ситуація.

Війна дуже сильно впливає, адже під час війни зазвичай скорочується народжуваність, підвищується смертність, за рахунок тих хто гине на фронті, й цивільних через обстріли. Плюс відбувається загострення хронічних хвороб, що також підвищує рівень смертності - пояснив Гладун.

Він підкреслив, що для України зараз характерна дуже велика міграція. Також Гладун нагадав, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців близько 6,9 млн українців виїхали за кордон.

Ми бачимо, що близько двох третин - це жінки, які зараз в країнах ЄС. Дуже багато людей працездатного віку й школярі. Якщо ми подивимось на групу 60 років й старше, умовно візьмемо пенсійну групу, то це близько 60%. Це говорить про те, що пенсіонери залишилися в Україні, а молодь та працездатне населення виїхало. Це величезна проблема для України - підкреслив Гладун під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити".

Демографічна політика в Україні: які кроки потрібні державі

Згідно з даними Держстату, у січні-червні 2025 року в Україні було зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень. Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,9 раза.

Гладун в коментарі журналісту УНН заявив, що для того, щоб вплинути на ситуацію із народжуваністю в Україні потрібно змінювати підхід, фінансування й підтримку сімей з дітьми.

Зараз виплату підняли до 50 тис. грн, а була при народженні дитини 41 тис. грн. Ця сума була затверджена у 2014 році. По курсу євро вона впала десь в тричі, а якщо за індексом інфляції, то десь в 4-4,5 раза - сказав Гладун журналісту УНН.

Експерт зауважив, що матеріальні виплати при народжені дитини не дуже підіймають народжуваність.

При Ющенку (3-му президенту України - ред.) була запроваджена система, яка залежить від черговості народження. Коли при народженні другої дитини виплата виплачувалася вдвічі більша, а при народженні третьої - втричі, це правильно, тому що коли народжується друга дитина - це ж не для другої дитини, це для двох дітей, які в родині живуть. Третя дитина - це гроші на трьох дітей. Потім це все вирівняли й воно почало провалюватися з 2014 року. У 2014 році знову почалося скорочення рівня народжуваності - розповів Гладун.

Другий чинник, за словами експерта, який вплинути на народжуваність – це житло.

В нас зараз є програми з маленькими відсотками. Нардепи пропонували виплату, щоб можна було відразу купити додаткову кімнату й безвідсотковий кредит, який буде на 30-40 років. Тоді це дає можливість підтримувати сім’ю. Такі масштабні заходи працюють. А "пакунок малюка", "пакунок школяра" - це соціальна політика, підтримка родини, вона не сприяє підвищенню народжуваності. Такі суми не можуть стимулювати чи створювати атмосферу. Взагалі народження дитини - це більше індивідуальне рішення, а створення умов для подальшого функціонування, проживання родини - це проблема держави - сказав Гладун.

Окрім того, Гладун зазначив, що важливим аспектом є створення умов для поєднання роботи та виховання дитини.

Що це означає? Гнучкий робочий графік для дошкільних дитячих закладів, гнучкий робочий графік на роботі. Дошкільний заклад - це місцева влада, а робота, це бізнес й держава повинна впливати на бізнес. В нас існує система, якщо на роботу беруть людину з інвалідністю, то йде зменшення податків. Потрібно запроваджувати такі механізми, щоб бізнес не боявся брати вагітних, (жінок – ред.) з дітьми. Потім може бути варіант, коли народилась дитина, то сплачує бізнес менший податок. Зараз планується й це теж правильно, якщо жінка пішла в декретну відпустку, щоб їй виплачували середню заробітну плату, чи принаймні, як мінімум платили внески в ЄСВ, тоді їй це буде йти в страховий стаж - розповів Гладун УНН.

Експерт зауважив, що повинен бути комплекс заходів, щось одне не спрацює.

Гладун розповів, що дослідження, які проводилися до повномасштабного вторгнення рф свідчили про те, що в принципі молоді родини налаштовані на дводітну сім’ю, але по факту зараз в Україні модель однодітної сім’ї, тому що через різні обставини люди не можуть реалізувати свої репродуктивні можливості.

Демографічний прогноз: що чекає Україну після війни

Гладун вважає, що після завершення війни в Україні в цілому буде продовжуватися скорочення чисельності населення, але значно меншими темпами.

Це пов’язано з рівнем народжуваності й статево-віковою структурою, яку ми маємо. (Це старіння населення й значна перевага жінок за чисельністю – ред.) - сказав експерт.

Гладун зауважив, що Україна навряд вийде на 220 дітей на 200 жінок відразу, але вийти на середній західноєвропейський рівень цілком можливо.

У нас цінність родини більша ніж західної Європи, націленість на дітей більша. Це позитивний чинник який може сприяти. Що стосується іншого чинника – смертності, то тут в нас дуже великі резерви. Якщо тривалість життя в нас буде зростати й вийде на рівень західноєвропейських країн, то темпи скорочення населення теж будуть меншими - висловив свою думку Гладун.

Окрім того, експерт прокоментував міграційні процеси.

Що стосується міграції, то тут йде боротьба за людей. Якщо раніше говорилось про те, що був відтік "мізків", то зараз фактично просто людей працездатного віку. Потрібно розбиратися чому наші люди їдуть й змінювати ситуацію. Або змінювати ставлення людей, або ситуацію в країні - сказав Гладун.

Він заявив, що намагання компенсувати скорочення чисельності населення, за рахунок міграції призведе до певного погіршення ситуації в країні.

Все залежить від того звідки й скільки людей до нас приїде. Це призведе до зміни етнічного, соціального, релігійного складу населення. Це викличне певне загострення всередині країни, що ми зараз спостерігаємо в країнах західної Європи - сказав Гладун.

Йдеться про протести проти мігрантів, зокрема у Британії та Нідерландах.

Це результат неправильної політики урядів цих країн протягом десятиліть. Нам не потрібно повторювати цей досвід, нам потрібно зрозуміти, що ніколи нас не буде 52 млн. Ми вже маємо іншу демографічну реальність й потрібно пристосовуватися до цієї реальності - вважає Гладун.

Експерт наголошує, що економічне зростання може бути забезпечене не тільки збільшенням чисельності населення, але й збільшенням продуктивності праці, зміною структури економіки, щоб вона давала більше прибутку для країни.

Якщо зараз завести багато мігрантів. Уявімо, завершилась війна, у нас близько мільйона людей буде демобілізовано, вони прийдуть, а робочі місця зайняті. Що вони зроблять? Поїдуть за кордон й це буде чергова хвиля міграції. Ті числа які оприлюднюють, що нам потрібно 4-5 млн додаткових робочих рук, я не бачу обґрунтувань під яку структуру економіки, під які території все це розраховано - зазначив він.

Гладун вважає, що потрібно укладати офіційні контракти з іноземцями на певний період й на певне виконання робіт.

А в нас останні здається 2 роки Мінекономіки взагалі зняло ліміти з заведення іноземців на ринок праці - додав він.

Що впливає на рішення українців їхати за кордон

Гладун під час форуму заявив, що на рішення людей виїхати за кордон на роботу, чи навчання впливає війна.

Плюс загальна ситуація в країні, відчуття того, чи можеш ти себе тут реалізувати, чи ні. Зокрема, мені здається неправильною політикою МОНу, яка постійно зараз йде на підвищення вартості навчання, в той час, як багато вищих навчальних закладів пропонують безкоштовне навчання українцям - сказав він.

Окрім того, Гладун зазначив, що на рішення українців повертатися впливає тривалість війни, різні соціальні та економічні умови в Україні та ті умови, які будуть в країнах у яких перебувають українці.

Більшість країн проводить політику адаптації громадян України, тому важко сказати, який відсоток повернеться. За нашими експертними думками, якщо 50% повернеться, це буде добре. Але 50% - це приблизно 3 млн людей, це багато - сказав він.

