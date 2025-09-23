Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем

В Украине за 30 лет произошло уменьшение населения на 20%. Это очень стремительное сокращение. В комментарии журналисту УНН заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказал, как можно повлиять на ситуацию с рождаемостью и что ждет страну после завершения полномасштабной войны.

Детали

Во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить" Гладун рассказал, что максимальная численность населения Украины была в 1993 году - 52,2 млн. На начало полномасштабного вторжения рф в 2022 году численность населения оценивалась в 42 млн.

Если сравнить 1993 год с 2022 годом, то разница в 10 млн. Это очень стремительное сокращение численности населения, то есть за 30 лет произошло уменьшение на 20%. Изменение половозрастной структуры – это общемировые тренды. Сейчас регрессивный, когда преобладает численность населения старших возрастных групп - рассказал Гладун во время форума.

Он отметил, что в Украине с 1991 года смертность превышает рождаемость.

Стремительное повышение смертности у нас еще было в 2021 году из-за COVID-19. Тогда COVID-19 по причинам смерти занял второе место, после сердечно-сосудистых заболеваний - сказал Гладун.

Современная демографическая ситуация в Украине

В феврале 2025 года директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что численность населения Украины на подконтрольной правительству территории сейчас составляет около 31,5 миллиона человек, что означает, что демографические потери из-за войны достигают около 10 миллионов человек. Это практически четверть от общей численности населения страны до начала агрессии россии в 2014 году.

Также во время форума заместитель директора Института демографии отметил, что Украина проигрывает ведущим европейским странам 8-10 лет по продолжительности жизни.

Еще одной особенностью, по его словам, является огромный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин - 10 лет.

У нас высокая смертность мужчин, особенно трудоспособного возраста. В ведущих европейских странах 2-3 года, а в некоторых уже меньше - добавил Гладун.

Причины демографического кризиса в Украине: война, миграция

Гладун отметил, что из-за войны в Украине сложная демографическая ситуация.

Война очень сильно влияет, ведь во время войны обычно сокращается рождаемость, повышается смертность, за счет тех, кто погибает на фронте, и гражданских из-за обстрелов. Плюс происходит обострение хронических болезней, что также повышает уровень смертности - пояснил Гладун.

Он подчеркнул, что для Украины сейчас характерна очень большая миграция. Также Гладун напомнил, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев около 6,9 млн украинцев выехали за границу.

Мы видим, что около двух третей - это женщины, которые сейчас в странах ЕС. Очень много людей трудоспособного возраста и школьники. Если мы посмотрим на группу 60 лет и старше, условно возьмем пенсионную группу, то это около 60%. Это говорит о том, что пенсионеры остались в Украине, а молодежь и трудоспособное население выехало. Это огромная проблема для Украины - подчеркнул Гладун во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить".

Демографическая политика в Украине: какие шаги нужны государству

Согласно данным Госстата, в январе-июне 2025 года в Украине было зарегистрировано 249 тысяч смертей и только 86,8 тысячи рождений. Это означает, что смертность превысила рождаемость в 2,9 раза.

Гладун в комментарии журналисту УНН заявил, что для того, чтобы повлиять на ситуацию с рождаемостью в Украине, нужно менять подход, финансирование и поддержку семей с детьми.

Сейчас выплату подняли до 50 тыс. грн, а была при рождении ребенка 41 тыс. грн. Эта сумма была утверждена в 2014 году. По курсу евро она упала где-то в три раза, а если по индексу инфляции, то где-то в 4-4,5 раза - сказал Гладун журналисту УНН.

Эксперт отметил, что материальные выплаты при рождении ребенка не очень поднимают рождаемость.

При Ющенко (3-м президенте Украины - ред.) была введена система, которая зависит от очередности рождения. Когда при рождении второго ребенка выплата выплачивалась вдвое большая, а при рождении третьего - втрое, это правильно, потому что когда рождается второй ребенок - это же не для второго ребенка, это для двух детей, которые в семье живут. Третий ребенок - это деньги на трех детей. Потом это все выровняли и оно начало проваливаться с 2014 года. В 2014 году снова началось сокращение уровня рождаемости - рассказал Гладун.

Второй фактор, по словам эксперта, который может повлиять на рождаемость – это жилье.

У нас сейчас есть программы с маленькими процентами. Нардепы предлагали выплату, чтобы можно было сразу купить дополнительную комнату и беспроцентный кредит, который будет на 30-40 лет. Тогда это дает возможность поддерживать семью. Такие масштабные меры работают. А "пакет малыша", "пакет школьника" - это социальная политика, поддержка семьи, она не способствует повышению рождаемости. Такие суммы не могут стимулировать или создавать атмосферу. Вообще рождение ребенка - это больше индивидуальное решение, а создание условий для дальнейшего функционирования, проживания семьи - это проблема государства - сказал Гладун.

Кроме того, Гладун отметил, что важным аспектом является создание условий для совмещения работы и воспитания ребенка.

Что это значит? Гибкий рабочий график для дошкольных детских учреждений, гибкий рабочий график на работе. Дошкольное учреждение - это местная власть, а работа, это бизнес и государство должно влиять на бизнес. У нас существует система, если на работу берут человека с инвалидностью, то идет уменьшение налогов. Нужно вводить такие механизмы, чтобы бизнес не боялся брать беременных, (женщин – ред.) с детьми. Потом может быть вариант, когда родился ребенок, то платит бизнес меньший налог. Сейчас планируется и это тоже правильно, если женщина ушла в декретный отпуск, чтобы ей выплачивали среднюю заработную плату, или по крайней мере, как минимум платили взносы в ЕСВ, тогда ей это будет идти в страховой стаж - рассказал Гладун УНН.

Эксперт отметил, что должен быть комплекс мер, что-то одно не сработает.

Гладун рассказал, что исследования, которые проводились до полномасштабного вторжения рф, свидетельствовали о том, что в принципе молодые семьи настроены на двухдетную семью, но по факту сейчас в Украине модель однодетной семьи, потому что из-за разных обстоятельств люди не могут реализовать свои репродуктивные возможности.

Демографический прогноз: что ждет Украину после войны

Гладун считает, что после завершения войны в Украине в целом будет продолжаться сокращение численности населения, но значительно меньшими темпами.

Это связано с уровнем рождаемости и половозрастной структурой, которую мы имеем. (Это старение населения и значительное преобладание женщин по численности – ред.) - сказал эксперт.

Гладун отметил, что Украина вряд ли выйдет на 220 детей на 200 женщин сразу, но выйти на средний западноевропейский уровень вполне возможно.

У нас ценность семьи больше, чем в Западной Европе, нацеленность на детей больше. Это позитивный фактор, который может способствовать. Что касается другого фактора – смертности, то здесь у нас очень большие резервы. Если продолжительность жизни у нас будет расти и выйдет на уровень западноевропейских стран, то темпы сокращения населения тоже будут меньше - высказал свое мнение Гладун.

Кроме того, эксперт прокомментировал миграционные процессы.

Что касается миграции, то здесь идет борьба за людей. Если раньше говорилось о том, что был отток "мозгов", то сейчас фактически просто людей трудоспособного возраста. Нужно разбираться, почему наши люди едут и менять ситуацию. Либо менять отношение людей, либо ситуацию в стране - сказал Гладун.

Он заявил, что попытка компенсировать сокращение численности населения за счет миграции приведет к определенному ухудшению ситуации в стране.

Все зависит от того, откуда и сколько людей к нам приедет. Это приведет к изменению этнического, социального, религиозного состава населения. Это вызовет определенное обострение внутри страны, что мы сейчас наблюдаем в странах Западной Европы - сказал Гладун.

Речь идет о протестах против мигрантов, в частности в Британии и Нидерландах.

Это результат неправильной политики правительств этих стран на протяжении десятилетий. Нам не нужно повторять этот опыт, нам нужно понять, что никогда нас не будет 52 млн. Мы уже имеем другую демографическую реальность и нужно приспосабливаться к этой реальности - считает Гладун.

Эксперт подчеркивает, что экономический рост может быть обеспечен не только увеличением численности населения, но и увеличением производительности труда, изменением структуры экономики, чтобы она давала больше прибыли для страны.

Если сейчас завести много мигрантов. Представим, закончилась война, у нас около миллиона человек будет демобилизовано, они придут, а рабочие места заняты. Что они сделают? Уедут за границу и это будет очередная волна миграции. Те числа, которые обнародуют, что нам нужно 4-5 млн дополнительных рабочих рук, я не вижу обоснований под какую структуру экономики, под какие территории все это рассчитано - отметил он.

Гладун считает, что нужно заключать официальные контракты с иностранцами на определенный период и на определенное выполнение работ.

А у нас последние, кажется, 2 года Минэкономики вообще сняло лимиты по заводу иностранцев на рынок труда - добавил он.

Что влияет на решение украинцев ехать за границу

Гладун во время форума заявил, что на решение людей выехать за границу на работу или учебу влияет война.

Плюс общая ситуация в стране, ощущение того, можешь ли ты себя здесь реализовать или нет. В частности, мне кажется неправильной политикой МОН, которая постоянно сейчас идет на повышение стоимости обучения, в то время как многие высшие учебные заведения предлагают бесплатное обучение украинцам - сказал он.

Кроме того, Гладун отметил, что на решение украинцев возвращаться влияет продолжительность войны, различные социальные и экономические условия в Украине и те условия, которые будут в странах, в которых находятся украинцы.

Большинство стран проводит политику адаптации граждан Украины, поэтому трудно сказать, какой процент вернется. По нашим экспертным мнениям, если 50% вернется, это будет хорошо. Но 50% - это примерно 3 млн человек, это много - сказал он.

