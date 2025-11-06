ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1618 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 3496 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 21699 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 37268 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 30004 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 28320 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 39514 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 41484 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23707 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23550 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго5 ноября, 22:19 • 8964 просмотра
Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию5 ноября, 22:43 • 8928 просмотра
Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья5 ноября, 22:57 • 10153 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 15053 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ02:50 • 6534 просмотра
публикации
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 1618 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 39514 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 41484 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 42268 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 55285 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Меган Маркл
Принц Гарри, герцог Сассекский
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 1896 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 17209 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 19325 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 36367 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 40806 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136

Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект об одноразовой выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Демограф Светлана Аксенова считает, что эта сумма не повлияет на демографическую ситуацию из-за войны, но может поддержать некоторые категории женщин и семьи.

Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема

Вчера, 5 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Будет ли этот закон побуждать украинские супружеские пары рожать больше детей и окажет ли это положительное влияние на демографическую ситуацию в Украине - рассказываем в материале УНН.

Помощь при рождении ребенка

Не может быть однозначного эффекта от этого повышения. С одной стороны, необходимость повышения государственных выплат при рождении ребенка назрела уже очень и очень давно. С 2014 года установленная тогда сумма выплаты не менялась вплоть до настоящего времени. То есть в течение 11 лет размер этой помощи оставался неизменным. Если в 2014 году, на момент ее установления, эта сумма равнялась 40 прожиточным минимумам, то сейчас, по моим подсчетам, она составляла 16 прожиточных минимумов. То есть она потеряла значимость для семьи, как действенная помощь?

- пояснила ведущий научный сотрудник Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи Светлана Аксенова.

Ученый добавила, что в прошлом на руки родителям сразу выдавалась сумма в 11 тысяч гривен. Остальная же сумма разбивалась на ежемесячные взносы, которых никак не хватало на обеспечение надлежащего ухода и заботы о ребенке.

"Если мы учитываем, что сразу на руки выдавалась сумма 11 тысяч, а остальная сумма равномерно распределялась в течение трех лет, и ежемесячно семья получала около 860 гривен – то мы понимаем, что такая сумма, как помощь для ухода за ребенком, никак не может удовлетворить все те проблемы, с которыми сталкивается семья, когда она заботится о ребенке. Поэтому мы понимаем, что такое повышение было крайне необходимым", - пояснила Аксенова.

При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение05.11.25, 13:19 • 23551 просмотр

Единовременная выплата при рождении ребенка

По мнению Светланы Аксеновой, очень правильным шагом является решение выдавать всю сумму сразу, чтобы обеспечить первоочередные потребности, связанные с рождением ребенка.

"Когда родился ребенок – очень много потребностей возникает и семья сможет сразу эти 50 тысяч получить и определенные важные потребности удовлетворить", - подчеркнула ученый.

При этом Аксенова выразила убеждение, что этих 50 тысяч явно недостаточно для полноценной помощи, ведь после рождения ребенка кто-то из членов семьи не будет работать, а будет находиться рядом с малышом. Следовательно, денег у семьи станет меньше.

Достаточно ли этих 50 тысяч, чтобы семья могла почувствовать эту помощь – по моему убеждению нет. Мы понимаем, какие сейчас высокие цены, особенно на детские товары. Поэтому говорить, что эта сумма действительно облегчит ситуацию в семье, когда рождается ребенок, даже если говорить о семье с большим уровнем доходов, это все равно всегда напряженный период. Ведь кому-то из супругов приходится остаться дома и ухаживать за ребенком. Количество кормильцев уменьшается, а количество ртов растет. А в случае двойняшек их двое

- пояснила Аксенова.

В Украине увеличили ежемесячные выплаты для семей погибших граждан с особыми заслугами05.11.25, 13:51 • 2330 просмотров

Будет ли денежная выплата побуждать рожать детей

Одновременно Аксенова убеждена, что сумма в 50 тысяч гривен не сможет кардинально повлиять на демографическую ситуацию, ведь в стране продолжается война. Главной причиной, по которой многие семейные пары колеблются с рождением детей, является неуверенность в завтрашнем дне из-за войны.

"Будет ли эта помощь иметь эффект на рождаемость, сможет ли повысить желание иметь детей? По моему убеждению, она не будет иметь того эффекта. Даже не только потому, что это незначительные суммы, сколько потому, что все-таки в стране продолжается война. Продолжается период сплошной неопределенности. Это очень сильно влияет на намерения родить ребенка, или все-таки отложить еще на некоторое время. Здесь слишком большую роль играют факторы безопасности", - отметила Аксенова.

Впрочем, ученый предполагает, что денежная помощь может повлиять на решение некоторых женщин родить детей. В частности, речь идет о тех из них, которые в силу своего возраста уже не могут ждать завершения войны, ведь потеряют биологическую возможность рожать.

"У нас есть определенная когорта женщин, которые уже очень длительное время откладывали рождение. И как раз для них очень важно иметь эту помощь со стороны государства для того, чтобы решиться на этот шаг. Они понимают, что не могут откладывать до окончания войны, ведь их биологические возможности будут утрачены. Тогда они не смогут реализовать эти намерения. Поэтому, учитывая это, такая денежная помощь может несколько способствовать", - считает Аксенова.

В Украине рассматривают продление выплат 6500 грн на "Теплую зиму": что предусматривает проект постановления16.10.25, 14:09 • 3199 просмотров

Также к категории людей, на решение которых может повлиять денежная помощь, относятся те семьи, в которых родители имеют одного ребенка, но хотят решиться на второго.

"Наш опыт убеждает в том, что такие выплаты срабатывают в тех семьях, где была потребность в большем количестве детей. То есть, если в семье были детородные планы родить, например, двух детей, а они родили одного, то эта помощь может подтолкнуть все-таки реализовать эти планы", - пояснила Светлана Аксенова.

С другой стороны, есть семьи, которые уже имеют двух и более детей и приняли решение остановиться. Скорее всего, побудить их рожать дальше в таком случае не сможет даже большая сумма финансовой поддержки.

Но там, где нет такой потребности – то даже действительно большие расходы могут не сработать. Если семья родила двух детей и родители считают, что иметь двух детей это уже супер классно – то выплаты вряд ли будут побуждать их родить третьего ребенка. Но если они считают, где-то еще думают о третьем ребенке, то на такие семьи эти выплаты хорошо влияют

- подытожила Светлана Аксенова.

Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем23.09.25, 15:09 • 71405 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоПолитикапубликации
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Верховная Рада
Украина