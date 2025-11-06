Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема

Вчера, 5 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Будет ли этот закон побуждать украинские супружеские пары рожать больше детей и окажет ли это положительное влияние на демографическую ситуацию в Украине - рассказываем в материале УНН.

Помощь при рождении ребенка

Не может быть однозначного эффекта от этого повышения. С одной стороны, необходимость повышения государственных выплат при рождении ребенка назрела уже очень и очень давно. С 2014 года установленная тогда сумма выплаты не менялась вплоть до настоящего времени. То есть в течение 11 лет размер этой помощи оставался неизменным. Если в 2014 году, на момент ее установления, эта сумма равнялась 40 прожиточным минимумам, то сейчас, по моим подсчетам, она составляла 16 прожиточных минимумов. То есть она потеряла значимость для семьи, как действенная помощь? - пояснила ведущий научный сотрудник Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи Светлана Аксенова.

Ученый добавила, что в прошлом на руки родителям сразу выдавалась сумма в 11 тысяч гривен. Остальная же сумма разбивалась на ежемесячные взносы, которых никак не хватало на обеспечение надлежащего ухода и заботы о ребенке.

"Если мы учитываем, что сразу на руки выдавалась сумма 11 тысяч, а остальная сумма равномерно распределялась в течение трех лет, и ежемесячно семья получала около 860 гривен – то мы понимаем, что такая сумма, как помощь для ухода за ребенком, никак не может удовлетворить все те проблемы, с которыми сталкивается семья, когда она заботится о ребенке. Поэтому мы понимаем, что такое повышение было крайне необходимым", - пояснила Аксенова.

Единовременная выплата при рождении ребенка

По мнению Светланы Аксеновой, очень правильным шагом является решение выдавать всю сумму сразу, чтобы обеспечить первоочередные потребности, связанные с рождением ребенка.

"Когда родился ребенок – очень много потребностей возникает и семья сможет сразу эти 50 тысяч получить и определенные важные потребности удовлетворить", - подчеркнула ученый.

При этом Аксенова выразила убеждение, что этих 50 тысяч явно недостаточно для полноценной помощи, ведь после рождения ребенка кто-то из членов семьи не будет работать, а будет находиться рядом с малышом. Следовательно, денег у семьи станет меньше.

Достаточно ли этих 50 тысяч, чтобы семья могла почувствовать эту помощь – по моему убеждению нет. Мы понимаем, какие сейчас высокие цены, особенно на детские товары. Поэтому говорить, что эта сумма действительно облегчит ситуацию в семье, когда рождается ребенок, даже если говорить о семье с большим уровнем доходов, это все равно всегда напряженный период. Ведь кому-то из супругов приходится остаться дома и ухаживать за ребенком. Количество кормильцев уменьшается, а количество ртов растет. А в случае двойняшек их двое - пояснила Аксенова.

Будет ли денежная выплата побуждать рожать детей

Одновременно Аксенова убеждена, что сумма в 50 тысяч гривен не сможет кардинально повлиять на демографическую ситуацию, ведь в стране продолжается война. Главной причиной, по которой многие семейные пары колеблются с рождением детей, является неуверенность в завтрашнем дне из-за войны.

"Будет ли эта помощь иметь эффект на рождаемость, сможет ли повысить желание иметь детей? По моему убеждению, она не будет иметь того эффекта. Даже не только потому, что это незначительные суммы, сколько потому, что все-таки в стране продолжается война. Продолжается период сплошной неопределенности. Это очень сильно влияет на намерения родить ребенка, или все-таки отложить еще на некоторое время. Здесь слишком большую роль играют факторы безопасности", - отметила Аксенова.

Впрочем, ученый предполагает, что денежная помощь может повлиять на решение некоторых женщин родить детей. В частности, речь идет о тех из них, которые в силу своего возраста уже не могут ждать завершения войны, ведь потеряют биологическую возможность рожать.

"У нас есть определенная когорта женщин, которые уже очень длительное время откладывали рождение. И как раз для них очень важно иметь эту помощь со стороны государства для того, чтобы решиться на этот шаг. Они понимают, что не могут откладывать до окончания войны, ведь их биологические возможности будут утрачены. Тогда они не смогут реализовать эти намерения. Поэтому, учитывая это, такая денежная помощь может несколько способствовать", - считает Аксенова.

Также к категории людей, на решение которых может повлиять денежная помощь, относятся те семьи, в которых родители имеют одного ребенка, но хотят решиться на второго.

"Наш опыт убеждает в том, что такие выплаты срабатывают в тех семьях, где была потребность в большем количестве детей. То есть, если в семье были детородные планы родить, например, двух детей, а они родили одного, то эта помощь может подтолкнуть все-таки реализовать эти планы", - пояснила Светлана Аксенова.

С другой стороны, есть семьи, которые уже имеют двух и более детей и приняли решение остановиться. Скорее всего, побудить их рожать дальше в таком случае не сможет даже большая сумма финансовой поддержки.

Но там, где нет такой потребности – то даже действительно большие расходы могут не сработать. Если семья родила двух детей и родители считают, что иметь двух детей это уже супер классно – то выплаты вряд ли будут побуждать их родить третьего ребенка. Но если они считают, где-то еще думают о третьем ребенке, то на такие семьи эти выплаты хорошо влияют - подытожила Светлана Аксенова.

