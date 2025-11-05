ukenru
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает единовременную выплату 50 000 грн при рождении ребенка. Он также включает ежемесячную поддержку 7 000 грн для ухода за малышом до 1 года и другие меры для повышения рождаемости.

При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13532), который, в частности, предусматривает единовременную выплату 50 000 грн при рождении ребенка с 2026 года, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Он, как указано, усиливает поддержку родителей и создает современные условия для совмещения материнства (отцовства) с профессиональной жизнью. Целью инициативы является создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

В частности, закон предусматривает:

  • помощь беременным, не имеющим страховки (7 000 грн);
    • 50 000 грн при рождении ребенка;
      • 7 000 грн ежемесячной поддержки для ухода за малышом до 1 года;
        • «еЯсли» - для родителей, выходящих на работу (8 000 грн);
          • «еСадик» - поддержка семей с детьми 3-6 лет (8 000 грн);
            • сохранение «Пакета малыша» (можно будет получить с 36-й недели беременности);
              • «Пакет школьника» - для первоклассников (5 000 грн);
                • усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

                  Законом предусмотрено установление размеров государственной помощи в 2026 году и определение их в дальнейшем в последующие годы законом о Государственном бюджете Украины.

                  50 000 грн помощи

                  Предусмотренная единовременная помощь 50 тыс. гривен при рождении первого и каждого последующего ребенка идет на замену помощи в 41 тыс. 280 грн, которая была ранее.

                  Помощь родителям при рождении ребенка назначается на основании свидетельства о рождении ребенка.

                  В случае, когда матери ребенка была назначена помощь в связи с беременностью и родами, помощь при рождении ребенка назначается без предоставления документов.

                  Помощь при рождении ребенка назначается при условии, что обращение за ее назначением поступило не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае рождения мертвого ребенка помощь при рождении ребенка не назначается.

                  Кроме того, помощь не будет выплачиваться в случае:

                  • лишения получателя помощи родительских прав;
                    • отбирания ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;
                      • временного устройства ребенка на полное государственное содержание;
                        • прекращения опеки или освобождения опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка.

                          Напомним

                          Кабинет министров разработал законопроект, которым предусматривается повышение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен, а также увеличение финансовой поддержки для беременных без трудового стажа и введение дополнительной помощи для родителей, возвращающихся на работу после года ребенка.

                          Юлия Шрамко

                          ОбществоПолитика
                          Государственный бюджет
                          Кабинет Министров Украины
                          Верховная Рада