При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає одноразову виплату 50 000 грн при народженні дитини. Він також включає щомісячну підтримку 7 000 грн для догляду за малюком до 1 року та інші заходи для підвищення народжуваності.