При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає одноразову виплату 50 000 грн при народженні дитини. Він також включає щомісячну підтримку 7 000 грн для догляду за малюком до 1 року та інші заходи для підвищення народжуваності.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт (№13532), який у тому числі передбачає одноразову виплату 50 000 грн при народженні дитини з 2026 року, повідомили в парламенті у середу, пише УНН.
Деталі
Він, як вказано, посилює підтримку батьків і створює сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям. Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Зокрема, закон передбачає:
- допомога вагітним, які не мають страхування (7 000 грн);
- 50 000 грн при народженні дитини;
- 7 000 грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до 1 року;
- «єЯсла» - для батьків, що виходять на роботу (8 000 грн);
- «єСадок» - підтримка сімей із дітьми 3-6 років (8 000 грн);
- збереження «Пакунка малюка» (можна буде отримати з 36-го тижня вагітності);
- "Пакунок школяра» - для першокласників (5 000 грн);
- посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.
Законом передбачено встановлення розмірів державної допомоги у 2026 році та визначення їх надалі у наступних роках законом про Державний бюджет України.
50 000 грн допомоги
Передбачена одноразова допомога 50 тис. гривень при народженні першої та кожної наступної дитини йде на заміну допомоги у 41 тис. 280 грн, що була раніше.
Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.
У разі, коли матері дитини було призначено допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини призначається без подання документів.
Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше, ніж через 12 місяців із дня народження дитини. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.
Окрім того, допомога не буде виплачуватися у разі:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
- відбирання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини.
Нагадаємо
Кабінет міністрів розробив законопроєкт, за яким передбачається підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також збільшення фінансової підтримки для вагітних без трудового стажу та запровадження додаткової допомоги для батьків, які повертаються на роботу після року дитини.