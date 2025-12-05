Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters

$42.200.13
20:25 • 6022 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 10984 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 14165 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 25913 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 23034 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36667 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21360 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21428 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21627 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30234 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
публикации
Эксклюзивы
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 25915 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28417 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36669 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 43828 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 69694 просмотра
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 13149 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26546 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27904 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72687 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75452 просмотра
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украина столкнулась с угрозой демографического коллапса из-за войны, потерь населения и снижения рождаемости. По оценкам, к 2051 году население сократится до 25 миллионов, тогда как до полномасштабного вторжения составляло 42 миллиона.

Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters

Украина за почти четыре года с момента полномасштабного вторжения РФ оказалась перед угрозой демографического коллапса. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что сотни тысяч украинцев были убиты и ранены почти за четыре года боев, тогда как миллионы других бежали из страны, а рождаемость уменьшается.

Население Украины – 42 миллиона до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – уже сократилось до менее чем 36 миллионов, включая несколько миллионов на территориях, захваченных Россией. По оценкам, к 2051 году эта цифра снизится до 25 миллионов

- цитирует издание Институт демографии Национальной академии наук Украины.

Эксперты считают, что Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить свою разрушенную экономику, а также чтобы иметь возможность защитить себя в послевоенном будущем, если Россия снова нападет.

"Стратегия сосредоточена на сдерживании дальнейшей эмиграции и привлечении украинцев из-за границы, в частности путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечении иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незаполненными. Власти оценивают, что эти меры могут привести к росту населения до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждают, что к тому времени оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится", - говорится в статье.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект об одноразовой выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Демограф Светлана Аксенова считает, что эта сумма не повлияет на демографическую ситуацию из-за войны, но может поддержать некоторые категории женщин и семьи.

Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем23.09.25, 15:09 • 71676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Война в Украине
Национальная академия наук Украины
Reuters
Украина