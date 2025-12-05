Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters

Украина за почти четыре года с момента полномасштабного вторжения РФ оказалась перед угрозой демографического коллапса. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что сотни тысяч украинцев были убиты и ранены почти за четыре года боев, тогда как миллионы других бежали из страны, а рождаемость уменьшается.

Население Украины – 42 миллиона до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – уже сократилось до менее чем 36 миллионов, включая несколько миллионов на территориях, захваченных Россией. По оценкам, к 2051 году эта цифра снизится до 25 миллионов - цитирует издание Институт демографии Национальной академии наук Украины.

Эксперты считают, что Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить свою разрушенную экономику, а также чтобы иметь возможность защитить себя в послевоенном будущем, если Россия снова нападет.

"Стратегия сосредоточена на сдерживании дальнейшей эмиграции и привлечении украинцев из-за границы, в частности путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечении иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незаполненными. Власти оценивают, что эти меры могут привести к росту населения до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждают, что к тому времени оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится", - говорится в статье.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект об одноразовой выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Демограф Светлана Аксенова считает, что эта сумма не повлияет на демографическую ситуацию из-за войны, но может поддержать некоторые категории женщин и семьи.

Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем