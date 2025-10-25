Физики создали самый маленький в мире пиксель

Физики создали самый маленький на данный момент пиксель в мире, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Умные очки, отображающие информацию непосредственно в поле зрения, считаются ключевой технологией будущего, но до сих пор их применение часто терпело неудачу из-за громоздкости конструкции. Однако классическая оптика исключает возможность создания эффективных светоизлучающих пикселей, если их размер уменьшается до длины волны излучаемого света.

Физики из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге (JMU) сделали решающий шаг к созданию миниатюрных дисплеев с высокой яркостью и с помощью оптических антенн создали самый маленький на сегодняшний день пиксель в мире.

За эту работу отвечала исследовательская группа под руководством профессоров Йенса Пфлаума и Берта Хехта. Результаты ее работы опубликованы в журнале Science Advances.

С помощью металлического контакта, позволяющего инжектировать ток в органический светодиод, одновременно усиливая и излучая генерируемый свет, мы создали пиксель оранжевого цвета на площади всего 300 на 300 нанометров. Этот пиксель по яркости такой же, как и обычный пиксель OLED размером 5 на 5 микрометров