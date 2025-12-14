"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв

Володимир Зеленський повідомив, що отримував сигнали щодо проведення виборів президента України та наголосив: держава має бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій. Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Президент зазначив, що чув сигнали щодо виборів президента України від Сполучених Штатів Америки, зокрема особисто від президента США.

Що стосується виборів: ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від Президента щодо виборів Президента України. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони – не хочу зараз це коментувати. Найголовніше, що моя відповідь – я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій

Також президент доручив народним депутатам підготувати варіанти проведення виборів, якщо ситуація розвиватиметься у цьому напрямку.

Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів