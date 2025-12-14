"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв
Київ • УНН
Зеленський повідомив про сигнали щодо виборів президента України від США та особисто від американського президента. Він доручив народним депутатам підготувати варіанти проведення виборів на випадок розвитку подій у цьому напрямку.
Володимир Зеленський повідомив, що отримував сигнали щодо проведення виборів президента України та наголосив: держава має бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій. Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Деталі
Президент зазначив, що чув сигнали щодо виборів президента України від Сполучених Штатів Америки, зокрема особисто від президента США.
Що стосується виборів: ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від Президента щодо виборів Президента України. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони – не хочу зараз це коментувати. Найголовніше, що моя відповідь – я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій
Також президент доручив народним депутатам підготувати варіанти проведення виборів, якщо ситуація розвиватиметься у цьому напрямку.
Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до президентських виборів за умови забезпечення міжнародними партнерами безпечних умов. Він наголосив на необхідності вирішення питань безпеки, участі військових та зміни виборчого законодавства.