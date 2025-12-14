$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 2470 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 8000 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 30936 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 55486 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 39485 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38865 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31802 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19845 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18847 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16511 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Зеленський повідомив про сигнали щодо виборів президента України від США та особисто від американського президента. Він доручив народним депутатам підготувати варіанти проведення виборів на випадок розвитку подій у цьому напрямку.

"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв

Володимир Зеленський повідомив, що отримував сигнали щодо проведення виборів президента України та наголосив: держава має бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій. Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент зазначив, що чув сигнали щодо виборів президента України від Сполучених Штатів Америки, зокрема особисто від президента США.

Що стосується виборів: ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від Президента щодо виборів Президента України. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони – не хочу зараз це коментувати. Найголовніше, що моя відповідь – я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій

– сказав Зеленський.

Також президент доручив народним депутатам підготувати варіанти проведення виборів, якщо ситуація розвиватиметься у цьому напрямку.

Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів

– зазначив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до президентських виборів за умови забезпечення міжнародними партнерами безпечних умов. Він наголосив на необхідності вирішення питань безпеки, участі військових та зміни виборчого законодавства.

Алла Кіосак

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна