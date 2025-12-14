$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 2728 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 8514 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 31162 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 55745 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 39650 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 38972 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 31895 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19869 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18861 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16527 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
"Я не держусь за кресло": Зеленский заявил о сигналах по выборам и подготовке к разным сценариям

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Зеленский сообщил о сигналах по выборам президента Украины от США и лично от американского президента. Он поручил народным депутатам подготовить варианты проведения выборов на случай развития событий в этом направлении.

"Я не держусь за кресло": Зеленский заявил о сигналах по выборам и подготовке к разным сценариям

Владимир Зеленский сообщил, что получал сигналы о проведении выборов президента Украины и подчеркнул: государство должно быть готово к разным сценариям развития событий. Об этом президент рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Подробности

Президент отметил, что слышал сигналы о выборах президента Украины от Соединенных Штатов Америки, в частности лично от президента США.

Что касается выборов: вы это слышали, были сигналы от Соединенных Штатов Америки, лично от Президента относительно выборов Президента Украины. Это сигналы только от США, или это сигналы от российской стороны – не хочу сейчас это комментировать. Самое главное, что мой ответ – я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий

– сказал Зеленский.

Также президент поручил народным депутатам подготовить варианты проведения выборов, если ситуация будет развиваться в этом направлении.

Я попросил, чтобы партнеры помогли по ситуации с безопасностью, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов

– отметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам при условии обеспечения международными партнерами безопасных условий. Он подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности, участия военных и изменения избирательного законодательства.

Алла Киосак

Политика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина