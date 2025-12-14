"Я не держусь за кресло": Зеленский заявил о сигналах по выборам и подготовке к разным сценариям

Владимир Зеленский сообщил, что получал сигналы о проведении выборов президента Украины и подчеркнул: государство должно быть готово к разным сценариям развития событий. Об этом президент рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Президент отметил, что слышал сигналы о выборах президента Украины от Соединенных Штатов Америки, в частности лично от президента США.

Что касается выборов: вы это слышали, были сигналы от Соединенных Штатов Америки, лично от Президента относительно выборов Президента Украины. Это сигналы только от США, или это сигналы от российской стороны – не хочу сейчас это комментировать. Самое главное, что мой ответ – я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий

Также президент поручил народным депутатам подготовить варианты проведения выборов, если ситуация будет развиваться в этом направлении.

Я попросил, чтобы партнеры помогли по ситуации с безопасностью, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов