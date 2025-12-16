Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается

Вопрос о референдуме по территориям пока не рассматривается. В то же время Украина готова провести выборы в случае установления режима прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров в Берлине, передает УНН.

Мы пока не говорим о референдуме. Мы пока (пытаемся сделать все, чтобы не усложнить теми или иными решениями и без того сложную жизнь украинцев из-за войны - ред.)

По его словам, если будет принято решение о проведении выборов в Украине, о чем уже говорили в обществе и что инициировали США, они состоятся. Главным условием остается установление прекращения огня.

Для этого (проведения выборов) нужна инфраструктура безопасности. Необходимо для выборов прекращение огня. (Если) прекращение огня будет, тот или иной срок (проведения выборов) если будет – мы готовы к выборам

Он напомнил, что говорил о 60-90 днях подготовки к выборам, но отметил, что это может быть и другой необходимый срок, который готовы согласовать с партнерами и с "русскими".

Прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом