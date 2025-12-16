$42.190.08
00:23 • 478 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 608 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
21:58 • 1826 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
19:26 • 10858 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 35931 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 33340 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 27695 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 25290 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 39823 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 23222 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос референдума по территориям пока не рассматривается. Украина готова провести выборы при условии установления режима прекращения огня и обеспечения инфраструктуры безопасности.

Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается

Вопрос о референдуме по территориям пока не рассматривается. В то же время Украина готова провести выборы в случае установления режима прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров в Берлине, передает УНН.

Мы пока не говорим о референдуме. Мы пока (пытаемся сделать все, чтобы не усложнить теми или иными решениями и без того сложную жизнь украинцев из-за войны - ред.)

- сказал Владимир Зеленский.

По его словам, если будет принято решение о проведении выборов в Украине, о чем уже говорили в обществе и что инициировали США, они состоятся. Главным условием остается установление прекращения огня.

Для этого (проведения выборов) нужна инфраструктура безопасности. Необходимо для выборов прекращение огня. (Если) прекращение огня будет, тот или иной срок (проведения выборов) если будет – мы готовы к выборам

- пояснил Президент Украины журналистам.

Он напомнил, что говорил о 60-90 днях подготовки к выборам, но отметил, что это может быть и другой необходимый срок, который готовы согласовать с партнерами и с "русскими".

Прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом

- добавил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость сотрудничества законодателей для внесения изменений в законы и подхода, который не будет усложнять и без того сложную жизнь украинцев.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам при условии обеспечения международными партнерами безопасных условий. Он подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности, участия военных и изменения избирательного законодательства.

"Я не держусь за кресло": Зеленский заявил о сигналах по выборам и подготовке к разным сценариям14.12.25, 15:13 • 5086 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин