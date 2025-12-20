"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится оставаться на посту президента. Он подчеркнул, что поддерживает проведение выборов при условии обеспечения безопасности и законодательных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не стремится оставаться на посту президента. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства польским СМИ.
Детали
Во время интервью Владимира Зеленского спросили о перспективах проведения выборов в Украине при условии обеспечения безопасности. В ответ глава государства отметил, что Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины: "Бомбардировка огромным количеством беспилотников и ракет, удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".
Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов
По его словам, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.
"Однако я хочу подчеркнуть, что если есть возможность обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то я только за", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что США делали запрос на президентские выборы в Украине, но выборы в Раду и местные выборы не обсуждались. Он также выразил поддержку онлайн-голосования, в частности через "Дію".
