19 декабря, 15:48 • 13559 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 25949 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 23720 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 42761 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 32903 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18440 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18996 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 14106 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 29833 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11752 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Железный купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский

Киев • УНН

 • 1962 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится оставаться на посту президента. Он подчеркнул, что поддерживает проведение выборов при условии обеспечения безопасности и законодательных изменений.

"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не стремится оставаться на посту президента. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства польским СМИ.

Детали

Во время интервью Владимира Зеленского спросили о перспективах проведения выборов в Украине при условии обеспечения безопасности. В ответ глава государства отметил, что Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины: "Бомбардировка огромным количеством беспилотников и ракет, удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".

Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов

- сказал президент Украины.

По его словам, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.

"Однако я хочу подчеркнуть, что если есть возможность обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то я только за", - добавил Зеленский.

Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается16.12.25, 01:23 • 18110 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что США делали запрос на президентские выборы в Украине, но выборы в Раду и местные выборы не обсуждались. Он также выразил поддержку онлайн-голосования, в частности через "Дію".

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине19.12.25, 22:32 • 1362 просмотра

Вита Зеленецкая

