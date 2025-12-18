Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися

Зі США обговорювали лише президентські вибори, розмов про вибори до парламенту та місцеві вибори не було, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, при цьому висловивши підтримку можливості голосування онлайн, як-от через "Дію", пише УНН.

Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори, і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали