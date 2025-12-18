Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що США робили запит на президентські вибори в Україні, але вибори до Ради та місцеві вибори не обговорювалися. Він також висловив підтримку онлайн-голосування, зокрема через «Дію».
Зі США обговорювали лише президентські вибори, розмов про вибори до парламенту та місцеві вибори не було, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, при цьому висловивши підтримку можливості голосування онлайн, як-от через "Дію", пише УНН.
Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори, і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали
На запитання, чи є вже напрацювання депутатів по закону про вибори, Президент вказав: "Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав".
Я завжди підтримував і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоби люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли
Доповнюється...