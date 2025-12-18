Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 3692 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 7078 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 21083 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 37209 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 39112 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 64843 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 38409 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28648 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23080 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.9м/с
79%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 19200 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 19770 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 22426 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 18631 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 15004 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 31286 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 29647 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 26357 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 64844 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 48739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Венесуела
Одеська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 13565 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 13673 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 21180 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 27224 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 61728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
SpaceX Starship
FGM-148 Javelin

Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що США робили запит на президентські вибори в Україні, але вибори до Ради та місцеві вибори не обговорювалися. Він також висловив підтримку онлайн-голосування, зокрема через «Дію».

Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися

Зі США обговорювали лише президентські вибори, розмов про вибори до парламенту та місцеві вибори не було, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, при цьому висловивши підтримку можливості голосування онлайн, як-от через "Дію", пише УНН.

Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори, і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали

- сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи розглядаються лише вибори Президента, чи і вибори в Раду та місцеві вибори.

На запитання, чи є вже напрацювання депутатів по закону про вибори, Президент вказав: "Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав".

Я завжди підтримував і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоби люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли

- сказав Зеленський на запитання, як ставиться до можливості голосування через "Дію" чи іншими електронними способами українцям за кордоном.

Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається16.12.25, 02:23 • 17930 переглядiв

Доповнюється...


Юлія Шрамко

Політика
Вибори в США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна