Зеленский: с США говорили о президентских выборах, о местных и в ВР разговоров не было

США обсуждали только президентские выборы, разговоров о выборах в парламент и местных выборах не было, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, при этом выразив поддержку возможности голосования онлайн, например, через "Дію", пишет УНН.

Соединенные Штаты Америки запрашивали президентские выборы, и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали - сказал Зеленский в ответ на вопрос, рассматриваются ли только выборы Президента, или и выборы в Раду и местные выборы.



На вопрос, есть ли уже наработки депутатов по закону о выборах, Президент указал: "Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал".

Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли - сказал Зеленский на вопрос, как относится к возможности голосования через "Дію" или другими электронными способами украинцам за границей.

