Зеленский: с США говорили о президентских выборах, о местных и в ВР разговоров не было

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что США делали запрос на президентские выборы в Украине, но выборы в Раду и местные выборы не обсуждались. Он также выразил поддержку онлайн-голосования, в частности через «Дію».

Зеленский: с США говорили о президентских выборах, о местных и в ВР разговоров не было

США обсуждали только президентские выборы, разговоров о выборах в парламент и местных выборах не было, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, при этом выразив поддержку возможности голосования онлайн, например, через "Дію", пишет УНН.

Соединенные Штаты Америки запрашивали президентские выборы, и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали

- сказал Зеленский в ответ на вопрос, рассматриваются ли только выборы Президента, или и выборы в Раду и местные выборы.

На вопрос, есть ли уже наработки депутатов по закону о выборах, Президент указал: "Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал".

Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли

- сказал Зеленский на вопрос, как относится к возможности голосования через "Дію" или другими электронными способами украинцам за границей.

Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается16.12.25, 02:23 • 17931 просмотр

Дополняется...


Юлия Шрамко

Политика
Выборы в США
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина