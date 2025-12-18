Зеленский: с США говорили о президентских выборах, о местных и в ВР разговоров не было
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что США делали запрос на президентские выборы в Украине, но выборы в Раду и местные выборы не обсуждались. Он также выразил поддержку онлайн-голосования, в частности через «Дію».
США обсуждали только президентские выборы, разговоров о выборах в парламент и местных выборах не было, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, при этом выразив поддержку возможности голосования онлайн, например, через "Дію", пишет УНН.
Соединенные Штаты Америки запрашивали президентские выборы, и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали
На вопрос, есть ли уже наработки депутатов по закону о выборах, Президент указал: "Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал".
Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли
