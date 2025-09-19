Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий во время участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Подробности

Издание напоминает, что Генассамблея ООН состоится в Нью-Йорке с 21 по 24 сентября.

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах. Состоятся прямые контакты, в том числе с важнейшими политиками мирового дипломатического сообщества, в том числе - я убежден, что состоится и прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом - сообщил советник по вопросам внешней политики президента Польши Марцин Пшидач.

Отвечая на вопрос, будет ли встреча между Навроцким и Зеленским, он отметил, что зал заседаний ООН "де-факто маленький", все присутствуют, и "эти контакты между политиками очевидны".

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы быть готовыми к войне, и выразил уверенность, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября была управляема из Москвы. Он поддержал призыв Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти.

