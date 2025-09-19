Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ

$41.190.02
18 сентября, 19:49 • 9658 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 18381 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 22297 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 32737 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 44199 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 25103 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 21315 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 33698 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16521 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 52228 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины18 сентября, 17:43 • 3604 просмотра
Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии18 сентября, 18:10 • 3178 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 4962 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть23:21 • 7484 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 3700 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 27005 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 44196 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 33547 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 33697 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 52228 просмотра
Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий может провести переговоры с президентами США и Украины во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Советник президента Польши подтвердил вероятность прямого контакта с Дональдом Трампом, а встречу с Владимиром Зеленским назвал очевидной.

Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий во время участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Подробности

Издание напоминает, что Генассамблея ООН состоится в Нью-Йорке с 21 по 24 сентября.

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах. Состоятся прямые контакты, в том числе с важнейшими политиками мирового дипломатического сообщества, в том числе - я убежден, что состоится и прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом

- сообщил советник по вопросам внешней политики президента Польши Марцин Пшидач.

Отвечая на вопрос, будет ли встреча между Навроцким и Зеленским, он отметил, что зал заседаний ООН "де-факто маленький", все присутствуют, и "эти контакты между политиками очевидны".

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы быть готовыми к войне, и выразил уверенность, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября была управляема из Москвы. Он поддержал призыв Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти.

Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше17.09.25, 18:08 • 4206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Польша