18 вересня, 19:49 • 9798 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 18536 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 22362 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 32798 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 44262 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 25110 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 21322 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 33726 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16524 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 52253 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Президент Польщі Навроцький може зустрітися з Трампом та Зеленським на Генасамблеї ООН - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький може провести переговори з президентами США та України під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Радник президента Польщі підтвердив ймовірність прямого контакту з Дональдом Трампом, а зустріч із Володимиром Зеленським назвав очевидною.

Президент Польщі Навроцький може зустрітися з Трампом та Зеленським на Генасамблеї ООН - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький під час участі у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Генасамблея ООН відбудеться у Нью-Йорку з 21 по 24 вересня.

На полях сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах. Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками світового дипломатичного середовища, у тому числі - я переконаний, що відбудеться й прямий контакт з президентом США Дональдом Трампом

- повідомив радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пшидач.

Відповідаючи на питання, чи буде зустріч між Навроцьким та Зеленським. він зазначив, що зал засідань ООН "де-факто маленький", всі присутні, і "ці контакти між політиками очевидні".

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі17.09.25, 18:08 • 4206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Польща