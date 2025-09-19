Президент Польщі Навроцький може зустрітися з Трампом та Зеленським на Генасамблеї ООН - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький під час участі у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Генасамблея ООН відбудеться у Нью-Йорку з 21 по 24 вересня.

На полях сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах. Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками світового дипломатичного середовища, у тому числі - я переконаний, що відбудеться й прямий контакт з президентом США Дональдом Трампом - повідомив радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пшидач.

Відповідаючи на питання, чи буде зустріч між Навроцьким та Зеленським. він зазначив, що зал засідань ООН "де-факто маленький", всі присутні, і "ці контакти між політиками очевидні".

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.

