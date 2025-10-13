ЕС рассматривает замороженные российские активы как ключ к поддержке помощи Украине - Bloomberg

Европейский Союз все больше убеждается, что использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка является единственным жизнеспособным способом обеспечить стабильное финансирование Украины. Это обусловлено тем, что другие источники финансирования исчерпываются, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейский Союз будет стремиться достичь политического соглашения по использованию этих активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Как только это будет обеспечено, исполнительный орган блока быстро начнет работу над юридическим предложением по механизму высвобождения средств до второго квартала следующего года, сообщили источники. Они говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения являются частными.

Ощущение срочности возникает в то время, как значительная часть ответственности за финансирование военных и экономических потребностей Украины теперь ложится на Европу, а США заявляют, что больше не будут платить за оружие, которое могут предоставить Киеву. Тем временем несколько государств-членов ЕС охвачены политическими и бюджетными потрясениями, пытаясь совмещать увеличение расходов на собственную безопасность.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что некоторые союзники медлят с предоставлением финансирования специальной программы закупок, которая позволяет Украине покупать оружие у США за счет средств, предоставляемых преимущественно европейскими партнерами. Он сказал, что Киев планировал осуществлять закупки на сумму 1 миллиард долларов в месяц, чтобы "полностью реализовать свой потенциал". В прошлом месяце Украина заявила, что шесть стран уже выделили около 2 миллиардов долларов на пакеты оборонной поддержки.

Киев давно призывает союзников предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и средств большей дальности для ударов по военным целям глубоко внутри россии, в то время как москва продолжает неустанно бомбить ее города и разрушать ее энергетическую инфраструктуру.

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что рассмотрит возможность вооружения Украины дальнобойными ракетами "Томагавк", хотя, возможно, сначала он поговорит об этом с владимиром путиным, чтобы положить конец войне, которая длится уже четвертый год. Российский президент пока не выявил никаких конкретных признаков желания начать мирные переговоры, несмотря на постоянные усилия Трампа.

Согласно планам, которые обсуждаются ЕС, Украина получит около 140 миллиардов евро новых займов с использованием этих активов. Деньги будут возвращены только в том случае, если россия согласится выплатить Украине ущерб, нанесенный войной. ЕС неоднократно заявлял, что активы останутся замороженными, если этого не произойдет, и ищет способ сохранить средства заблокированными на основе голосования большинством, а не единогласия, которое требуется сейчас.

В то же время ЕС или группа государств-членов предоставят Euroclear, бельгийской клиринговой палате, где хранятся активы, гарантии, что она сможет удовлетворить любые потенциальные будущие российские претензии, если они возникнут через судебные оспаривания. москва заявила, что примет ответные меры, если активы будут конфискованы. Планы ЕС не предусматривают полной конфискации активов.

Однако Бельгия до сих пор выступает против этого шага, утверждая, что ей нужно убедиться в юридической обоснованности любых предоставленных гарантий. Государства-члены ЕС также обсуждают условия, которые должны быть добавлены к займам, должны ли средства использоваться для военных целей, экономических потребностей Украины или для обоих, а также какую часть денег следует потратить на поставки из Европы, а какую из других источников.

По словам некоторых источников, Киеву, вероятно, понадобится более 200 миллиардов долларов для поддержания своей обороны и финансовых потребностей до конца этого десятилетия, если война продолжится.

Страны ЕС хотят координировать использование активов с другими союзниками "Большой семерки", включая США, где хранится часть средств. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания готова это сделать после телефонного разговора с лидерами Франции и Германии на прошлой неделе. Вместе G-7 заморозила активы российских центральных банков на сумму около 300 миллиардов долларов.

"Решение, как это сделать, есть": Зеленский обсудил с Лагард использование замороженных активов россии после атаки рф на энергетику

На этой неделе этот вопрос обсудят министры финансов G-7 вместе с новыми санкциями, чтобы оказать давление на энергетические доходы России, сообщили источники. G-7 уже согласилась обеспечить Украину прибылью, которую генерируют иммобилизованные активы, и эти средства будут продолжать поступать.

Отдельно лидеры ЕС будут стремиться достичь соглашения по собственному пакету санкций блока на саммите на следующей неделе. Пакет, который включает меры по запрету российского сжиженного природного газа с 2027 года и ограничения в отношении нескольких субъектов в третьих странах, позволяющих москве торговать энергией, пока застопорили Словакия и Австрия.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой заявила, что в Европейском Союзе продолжается работа по вопросу использования российских замороженных активов.