Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 октября, 19:08 • 13720 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 26620 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 35093 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 26090 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 23622 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 30002 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 37607 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 40780 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19505 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19941 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
93%
748мм
Популярные новости
Часть Ровно осталась без света: энергетики обещают быстрое восстановление10 октября, 18:58 • 4374 просмотра
Левый берег столицы уже со светом - ДТЭК10 октября, 19:15 • 3976 просмотра
Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой10 октября, 20:21 • 4642 просмотра
Чугуев под массированной атакой: есть возгорания и один пострадавший10 октября, 21:24 • 4578 просмотра
Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь01:39 • 3870 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 35079 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 29992 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 37602 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 40773 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 92353 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Хакан Фидан
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 23534 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 25996 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 28774 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 92353 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 38484 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ATACMS
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Лидеры Великобритании, Франции и Германии достигли соглашения об использовании замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Это решение будет реализовано в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Лидеры Великобритании, Франции и Германии (Е3) во время телефонного разговора договорились об использовании замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что лидеры E3 заявили, что сделают это в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Мы готовы продвигаться в направлении совместного использования стоимости замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины и таким образом принудить Россию к переговорам

– говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В заявлении добавляется, что стороны приветствуют соглашение о прекращении огня в Газе, обязавшись возобновить гуманитарную помощь, как только прекращение огня вступит в силу.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард использование замороженных активов России, и что "решение, как это сделать, есть".

Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины09.10.25, 16:30 • 2816 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
Вооруженные силы Украины
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты