Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters
Киев • УНН
Лидеры Великобритании, Франции и Германии достигли соглашения об использовании замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Это решение будет реализовано в сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Лидеры Великобритании, Франции и Германии (Е3) во время телефонного разговора договорились об использовании замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что лидеры E3 заявили, что сделают это в сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Мы готовы продвигаться в направлении совместного использования стоимости замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины и таким образом принудить Россию к переговорам
В заявлении добавляется, что стороны приветствуют соглашение о прекращении огня в Газе, обязавшись возобновить гуманитарную помощь, как только прекращение огня вступит в силу.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард использование замороженных активов России, и что "решение, как это сделать, есть".
