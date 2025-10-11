Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters

$41.510.10
10 жовтня, 19:08
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Лівий берег столиці вже зі світлом - ДТЕК10 жовтня, 19:15 • 4766 перегляди
Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою10 жовтня, 20:21 • 5430 перегляди
Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий10 жовтня, 21:24 • 5366 перегляди
Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА23:39 • 3664 перегляди
Зеленський поспілкувався з Мерцом: про що йшла мова01:39 • 4894 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 35756 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 30391 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 37876 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 41034 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 92654 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Хакан Фідан
Башар аль-Асад
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Франція
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 23688 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 26132 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 28894 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 92654 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 38587 перегляди
MIM-104 Patriot
ATACMS
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. Це рішення буде реалізовано у співпраці зі Сполученими Штатами.

Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини (Е3) під час телефонної розмови домовилися про використання заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лідери E3 заявили, що зроблять це у співпраці зі Сполученими Штатами.

Ми готові просуватися у напрямку спільного використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України і таким чином змусити росію до переговорів

– йдеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

У заяві додається, що сторони вітають угоду про припинення вогню в Газі, зобов'язавшись відновити гуманітарну допомогу, як тільки припинення вогню набуде чинності.

Нагадаємо

Напередоді Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард використання заморожених активів росії, і що "рішення, як це зробити, є".

Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України09.10.25, 16:30 • 2816 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Збройні сили України
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки