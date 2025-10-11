Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. Це рішення буде реалізовано у співпраці зі Сполученими Штатами.
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини (Е3) під час телефонної розмови домовилися про використання заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що лідери E3 заявили, що зроблять це у співпраці зі Сполученими Штатами.
Ми готові просуватися у напрямку спільного використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України і таким чином змусити росію до переговорів
У заяві додається, що сторони вітають угоду про припинення вогню в Газі, зобов'язавшись відновити гуманітарну допомогу, як тільки припинення вогню набуде чинності.
Нагадаємо
Напередоді Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард використання заморожених активів росії, і що "рішення, як це зробити, є".
